Ранее автовладелец лишился двух тягачей с прицепами.
Кузбасские приставы арестовали грузовик «Скания» у должника из Омска. Об этом их попросили омские коллеги.
Мужчина одолжил у своего друга почти 5 миллионов рублей, с которым раньше вместе занимался грузоперевозками. Но деньги не вернул. Экс-партнёр по бизнесу обратился в суд.
Получив поручение от коллег из Омска, сотрудники УФССП по Кемеровской области совместно с представителем взыскателя выехали в посёлок Кедровка. Грузовой автомобиль «Скания», принадлежавший должнику, находился на Кедровском разрезе, сообщает пресс-служба ведомства.
Ни собственника, ни водителей рядом с грузовиком не оказалось. Судебные приставы арестовали имущество, вызвали грузовые эвакуаторы и отправили технику на хранение представителю взыскателя в Топки.
Имущество будет передано на оценку для последующей реализации.
Отмечается, что в феврале нынешнего года у этого же должника судебные приставы уже арестовывали 2 тягача с прицепами. Это имущество оценят в ближайшее время.
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