Ранее автовладелец лишился двух тягачей с прицепами.

Кузбасские приставы арестовали грузовик «Скания» у должника из Омска. Об этом их попросили омские коллеги.

Мужчина одолжил у своего друга почти 5 миллионов рублей, с которым раньше вместе занимался грузоперевозками. Но деньги не вернул. Экс-партнёр по бизнесу обратился в суд.

Получив поручение от коллег из Омска, сотрудники УФССП по Кемеровской области совместно с представителем взыскателя выехали в посёлок Кедровка. Грузовой автомобиль «Скания», принадлежавший должнику, находился на Кедровском разрезе, сообщает пресс-служба ведомства.

Ни собственника, ни водителей рядом с грузовиком не оказалось. Судебные приставы арестовали имущество, вызвали грузовые эвакуаторы и отправили технику на хранение представителю взыскателя в Топки.

Имущество будет передано на оценку для последующей реализации.

Отмечается, что в феврале нынешнего года у этого же должника судебные приставы уже арестовывали 2 тягача с прицепами. Это имущество оценят в ближайшее время.