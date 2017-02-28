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Родителям хотят компенсировать затраты на нянь

Сегодня 10:20
551
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kraski-detstva36.ru

Семьям, в которых ребёнок остался без детского сада, предлагают выплачивать 20 тысяч рублей ежемесячно.

Эта сумма пойдёт на оплату услуг няни. С инициативой выступили члены организации «Коллективная защита», сообщает novokuznetsk.su.

Компенсация предусмотрена для тех родителей, ребёнка которых не приняли в детский сад из-за нехватки мест. По словам одного из авторов инициативы Марата Аманлиева, подобный отказ нарушает конституционные права ребёнка.

Многие специалисты поддержали эту идею, но некоторые считают, что не стоит требовать от властей компенсации в полном объёме.

Комментарии 7
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тото
16 0
Если платить матерям такие деньги,они сами будут сидеть со своими детьми,и невыходить на работу)Многие з/п меньше получают...
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Okcана И. 52
7 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

я тоже
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.
4 0
Если платить матерям такие деньги,они сами будут сидеть со своими детьми,и невыходить на работу)Многие з/п меньше получают...
Это же не от собственного желания матери зависеть будет, а только если реально места в саду нет, так что специально не выходить не получится)
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*
9 0
Это же не от собственного желания матери зависеть будет, а только если реально места в саду нет, так что специально не выходить не получится)
Тогда взятки уже начнут давать, чтобы ребёнка в сад не брали )))) многие правда зарплату такую не получают, не то что пособие.
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Татка
3 0
Сады строить надо обычные, а не это супер-пупер шоу, которое сейчас строят с планетариями и бассейнами,сенсорными полами и т.д. Это все конечно хорошо, но дети ходят и в обычные сады, где даже физкультурного зала нет (занимаются в музыкальном) и ничего. На деньги от этих изысков да плюс эти ежемесячные 20 тысяч можно построить обычных простых детских садов и все будут счастливы.А то опять тунеядцев разводят,ну придет она в сад скажет пока не хочу, группу укомплектуют- она захочет, а места уже нет, дайте 20000.А так называемые женщины с низкой социальной ответственностью, да любой заведующей проще будет дать ей справку, что нет места, чем взять ребенка, потом бегать за ними чтоб оплатили хотя бы за сад, да и контроль за такими семьями необходимо осуществлять, по домам ходить к ним проверять, а им эти 20 тысяч как раз для увеселения
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