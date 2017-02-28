Семьям, в которых ребёнок остался без детского сада, предлагают выплачивать 20 тысяч рублей ежемесячно.

Эта сумма пойдёт на оплату услуг няни. С инициативой выступили члены организации «Коллективная защита», сообщает novokuznetsk.su.

Компенсация предусмотрена для тех родителей, ребёнка которых не приняли в детский сад из-за нехватки мест. По словам одного из авторов инициативы Марата Аманлиева, подобный отказ нарушает конституционные права ребёнка.

Многие специалисты поддержали эту идею, но некоторые считают, что не стоит требовать от властей компенсации в полном объёме.