В центре Кемерова появился новый универсам «Бегемот».

Магазин стал уже 42-м по счёту в областной столице. Помимо привычного ассортимента продуктов, здесь можно купить свежие салаты, горячее, гриль, выпечку и торты. Их производят в магазине на собственной кухне. В отдельной зоне работает экспресс-кафе, где можно восстановить силы, сообщают кемеровские СМИ.

Новый «Бегемот» стал вторым в Кемерове, сделанным по индивидуальному дизайнерскому проекту.

Горожан ждут за покупками на Красной, 3.