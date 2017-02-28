В центре Кемерова появился новый универсам «Бегемот».
Магазин стал уже 42-м по счёту в областной столице. Помимо привычного ассортимента продуктов, здесь можно купить свежие салаты, горячее, гриль, выпечку и торты. Их производят в магазине на собственной кухне. В отдельной зоне работает экспресс-кафе, где можно восстановить силы, сообщают кемеровские СМИ.
Новый «Бегемот» стал вторым в Кемерове, сделанным по индивидуальному дизайнерскому проекту.
Горожан ждут за покупками на Красной, 3.
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