Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) прогнозирует, что ставки по ипотеке снизятся до 6−7% к 2019 году.

Как сообщает «Интерфакс», ипотечная ставка опустится ниже 10% уже на границе 2017−2018 годов, а на горизонте двух лет она достигнет значений 6−7%.

Отметим, средневзвешенная ипотечная ставка в апреле текущего года достигла минимального значения за пять лет и составила 11,45%.