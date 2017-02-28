Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) прогнозирует, что ставки по ипотеке снизятся до 6−7% к 2019 году.
Как сообщает «Интерфакс», ипотечная ставка опустится ниже 10% уже на границе 2017−2018 годов, а на горизонте двух лет она достигнет значений 6−7%.
Отметим, средневзвешенная ипотечная ставка в апреле текущего года достигла минимального значения за пять лет и составила 11,45%.
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я сошла с ума.ждите пробок
ВГ. Забаньте не оригинала.
ВГ. Забаньте не оригинала.
ВГ. Забаньте не оригинала.
тянулась десятилетиями,так же и с машинами,по очереди.с талоном и жди годами.Застой был и пустота в магазинах и т.д.