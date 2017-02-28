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Недвижимость и строительство

Названа дата, когда ипотека опустится до 6%

Сегодня 10:30
558
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) прогнозирует, что ставки по ипотеке снизятся до 6−7% к 2019 году.

Как сообщает «Интерфакс», ипотечная ставка опустится ниже 10% уже на границе 2017−2018 годов, а на горизонте двух лет она достигнет значений 6−7%.

Отметим, средневзвешенная ипотечная ставка в апреле текущего года достигла минимального значения за пять лет и составила 11,45%.

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Комментарии 8
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жека
12 3
А в СССР квартиры бесплатно раздавали, такую страну просрали.
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Okcана И. 52
6 6
я сошла с ума.ждите пробок
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олег
1 0
а чтобы взять ипотеку в аижк, нужно привести полную газельку справок, причем многие из них срок имеют 1 день... удачи
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1
5 0
Okcана И.:
я сошла с ума.ждите пробок
Ты придурошный клон. Иди ..на...
ВГ. Забаньте не оригинала.
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Дон Хенаро 42713
0 0
Ты придурошный клон. Иди ..на...
ВГ. Забаньте не оригинала.
Нет у них банилки))) я уже 2 месяца жду когда они подписи вернут к сообщениям...и историю комментариев в личном кабинете
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Okcана И. 52
0 0
Ты придурошный клон. Иди ..на...
ВГ. Забаньте не оригинала.
а кто оригинал кстати как принять ислам
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Свой
4 3
А в СССР квартиры бесплатно раздавали, такую страну просрали.
В СССР основное население жило в бараках,общагах,коммуналках и в хрущовках по несколько семей и спали на полу.Дефицит жилья,как и всего был катастрофическим,я захватил это дело и хорошо помню.И квартиры не продавались.Очередь, чтобы получить -
тянулась десятилетиями,так же и с машинами,по очереди.с талоном и жди годами.Застой был и пустота в магазинах и т.д.
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