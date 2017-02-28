А также символ Новокузнецка и звезду современности.

Голосование открыто на сайте проекта #НК400. В каждом из трёх разделов представлены по пять персон, символов и событий города. Новокузнечане могут сами выбрать главных героев, самые значимые символы и самые знаменательные события. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Поделиться своим мнением можно здесь.

Отмечается, что сайт, посвященный грядущему 400-летию города, очень открытый: авторы сделали ставку на максимальную «народность» прочтения истории Новокузнецка.