Новокузнечанам предложили выбрать героя города
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А также символ Новокузнецка и звезду современности.
Голосование открыто на сайте проекта #НК400. В каждом из трёх разделов представлены по пять персон, символов и событий города. Новокузнечане могут сами выбрать главных героев, самые значимые символы и самые знаменательные события. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
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Отмечается, что сайт, посвященный грядущему 400-летию города, очень открытый: авторы сделали ставку на максимальную «народность» прочтения истории Новокузнецка.
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у меня 2 варианта 1-Павлик Морозов.2-Путин В.В