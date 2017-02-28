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Новокузнечанам предложили выбрать героя города

Сегодня 10:55
320
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
i.ytimg.com

А также символ Новокузнецка и звезду современности.

Голосование открыто на сайте проекта #НК400. В каждом из трёх разделов представлены по пять персон, символов и событий города. Новокузнечане могут сами выбрать главных героев, самые значимые символы и самые знаменательные события. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Поделиться своим мнением можно здесь.

Отмечается, что сайт, посвященный грядущему 400-летию города, очень открытый: авторы сделали ставку на максимальную «народность» прочтения истории Новокузнецка.

Комментарии 5
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Okcана И. 52
5 3
у меня 2 варианта 1-Павлик Морозов.2-Путин В.В
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Okcана И. 52
0 4
ХОЧУ принять ислам.подскажите как
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Свой
7 2
Герой города,нынешний мэр.Болельщики Металлурга его точно запомнят,настоящий хозяин,куёт.
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Местная 7628
0 0
Okcана И.:
у меня 2 варианта 1-Павлик Морозов.2-Путин В.В
Каааааааак????? А КУЗНЕЦОВ? Вот где герой - продал всё, что можно и нельзя (но если очень хочется, то можно!), и ищет, чего ещё продать. Герой!
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