Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирск: Карта выходных с 9 по 12 июня
Недвижимость и строительство

В России снова начали давать ипотеку без первоначального взноса

Сегодня 12:30
172
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Financemotion.com

Из-за нарастающей конкуренции в России снова можно оформить ипотеку без первого взноса.

До 2014 года такие кредиты пользовались большой популярностью на рынке, однако после начала кризиса ипотеку без первоначального взноса несколько лет было невозможно получить. Теперь банки из-за роста конкуренции снова видят потенциал в таких программах.

Ставка по кредиту без первоначального взноса начинается от 12,95% годовых под проекты отдельных застройщиков. Минимальная ежемесячная выплата составит 37,5 тысяч рублей в месяц.

Эксперты отмечают, что в данные кредитные программы станут очень востребованы населением, потому что россияне лишились своих накоплений в период ажиотажа в 2014—2015 годах, когда все свободные деньги люди потратили в страхе об обесценивании национальной валюты, сообщает портал 360tv.ru.

Ваши объявления
+добавить свое
Комментарии 2
Добавить комментарий
аватар
Okcана И. 52
0 3
хочу принять ислам. кто может помочь?
ответить
аватар
Okcана И. 52
2 0
я хочу жрать.а остальное пишет мой клон . не слушайте его.ВГ-клонируйте клона
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ