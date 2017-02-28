Из-за нарастающей конкуренции в России снова можно оформить ипотеку без первого взноса.

До 2014 года такие кредиты пользовались большой популярностью на рынке, однако после начала кризиса ипотеку без первоначального взноса несколько лет было невозможно получить. Теперь банки из-за роста конкуренции снова видят потенциал в таких программах.

Ставка по кредиту без первоначального взноса начинается от 12,95% годовых под проекты отдельных застройщиков. Минимальная ежемесячная выплата составит 37,5 тысяч рублей в месяц.

Эксперты отмечают, что в данные кредитные программы станут очень востребованы населением, потому что россияне лишились своих накоплений в период ажиотажа в 2014—2015 годах, когда все свободные деньги люди потратили в страхе об обесценивании национальной валюты, сообщает портал 360tv.ru.