Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирск: Карта выходных с 9 по 12 июня

Как в Новокузнецке пройдёт День города

Сегодня 11:53
444
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Юрий Лобачев

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал, каких сюрпризов горожанам ждать на День города.

По его словам, праздник станет генеральной репетицией 400-летия города. В Новокузнецке организуют много интерактивных площадок. А главным подарком к 399-летию станет возвращение городу знаменитого культурного объекта.

«На домах на привокзальной площади мы установим „буквы“: „Я знаю — город будет, я знаю — саду цвесть! Когда такие люди в Новокузнецке есть“», — цитирует Novokuznetsk.su Сергея Кузнецова.

Напомним, эту цитату планировали установить до конца мая.

Также мэр рассказал, что на вечернем концерте выступит кто-то из столичных звёзд. Но основной костяк, судя по всему, составят местные исполнители. По мнению главы города, они ничем не хуже, чем знаменитости федерального масштаба.

«Будет около десятка исполнителей: New Age, Stereoline, другие наши певцы, танцоры и музыканты. Но звезда, я думаю, будет, найдём мы звезду», — подвёл итог Сергей Кузнецов.

Как уже писал ВашГород.ру, в мае в Новокузнецке начали отсчёт 400 дней до 400-летия города. А меньше чем через три недели, 1 июля, мы отпразднуем 399-й День рождения Новокузнецка.

Комментарии 4
Добавить комментарий
аватар
Читатель
4 0
Да уж, с такими людьми "городу цвесть" только на бумаге
ответить
аватар
Okcана И. 52
4 2
хочу принять ислам и вступить в разрешенную в России организацию РПЦ. Кто подскажет-это законно
ответить
аватар
Okcана И. 52
5 0
найдут снятые буквы отмоют и заменят одно слово.Маяковский в гробу перевернется.
ответить
аватар
Местная 7628
1 0
„Я знаю — город будет, я знаю — саду цвесть! Когда такие люди в Новокузнецке есть“ - Кузнецов решил увековечить себя, любимого? Это не цитата из Маяковского, это отсебятина. Лучше вообще никаких "букв" не устанавливать, чем коверкать оригинал.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ