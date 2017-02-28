Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал, каких сюрпризов горожанам ждать на День города.

По его словам, праздник станет генеральной репетицией 400-летия города. В Новокузнецке организуют много интерактивных площадок. А главным подарком к 399-летию станет возвращение городу знаменитого культурного объекта.

«На домах на привокзальной площади мы установим „буквы“: „Я знаю — город будет, я знаю — саду цвесть! Когда такие люди в Новокузнецке есть“», — цитирует Novokuznetsk.su Сергея Кузнецова.

Напомним, эту цитату планировали установить до конца мая.

Также мэр рассказал, что на вечернем концерте выступит кто-то из столичных звёзд. Но основной костяк, судя по всему, составят местные исполнители. По мнению главы города, они ничем не хуже, чем знаменитости федерального масштаба.

«Будет около десятка исполнителей: New Age, Stereoline, другие наши певцы, танцоры и музыканты. Но звезда, я думаю, будет, найдём мы звезду», — подвёл итог Сергей Кузнецов.

Как уже писал ВашГород.ру, в мае в Новокузнецке начали отсчёт 400 дней до 400-летия города. А меньше чем через три недели, 1 июля, мы отпразднуем 399-й День рождения Новокузнецка.