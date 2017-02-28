Родители малышки просят откликнуться всех неравнодушных жителей Кузбасса.

Деньги на операцию уже собраны. Теперь больной вопрос для родителей — средства обеспечение для получения визы и проживания за границей.

У Вики Якубович из Новокузнецка врождённый порок сердца. Девочке нет ещё и трёх лет. Прооперировать ребёнка готовы медики Немецкого Кардиологического центра в Берлине.

Вопрос с оплатой операции решён — помог фонд «Детские сердца». С билетами и местожительством — тоже. А вот на обеспечение, чтобы получить визу, у семьи Якубович денег нет. Речь идёт о сумме около 400 тысяч рублей. Кроме Вики родители воспитывают ещё двух ребятишек. Собрать нужную сумму маме и папе не под силу.

Семья Якубович просит земляков помочь их дочери поехать на операцию в Германию.

Счёт идёт на дни. 13 июля семье назначен визит консульство, где нужно будет предоставить сведения о наличия обеспечения.

Связаться с родителями маленькой Вики можно по телефонам:

Якубович Юлия Константиновна: 8−913−301−89−66

Якубович Михаил Юрьевич: 8−983−227−98−43.

PS: Обращаясь в редакцию ВашГород.ру, Юлия Якубович предоставила отсканированные копии паспортов, выписки из истории болезни ребёнка, приглашение из Немецкого Кардиологического центра.