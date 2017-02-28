Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирск: Карта выходных с 9 по 12 июня

Маленькая новокузнечанка рискует остаться без операции на сердце

Сегодня 12:04
317
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Юлия Якубович

Родители малышки просят откликнуться всех неравнодушных жителей Кузбасса.

Деньги на операцию уже собраны. Теперь больной вопрос для родителей — средства обеспечение для получения визы и проживания за границей.

У Вики Якубович из Новокузнецка врождённый порок сердца. Девочке нет ещё и трёх лет. Прооперировать ребёнка готовы медики Немецкого Кардиологического центра в Берлине.

Вопрос с оплатой операции решён — помог фонд «Детские сердца». С билетами и местожительством — тоже. А вот на обеспечение, чтобы получить визу, у семьи Якубович денег нет. Речь идёт о сумме около 400 тысяч рублей. Кроме Вики родители воспитывают ещё двух ребятишек. Собрать нужную сумму маме и папе не под силу.

Семья Якубович просит земляков помочь их дочери поехать на операцию в Германию.

Счёт идёт на дни. 13 июля семье назначен визит консульство, где нужно будет предоставить сведения о наличия обеспечения.

Связаться с родителями маленькой Вики можно по телефонам:

Якубович Юлия Константиновна: 8−913−301−89−66

Якубович Михаил Юрьевич: 8−983−227−98−43.

PS: Обращаясь в редакцию ВашГород.ру, Юлия Якубович предоставила отсканированные копии паспортов, выписки из истории болезни ребёнка, приглашение из Немецкого Кардиологического центра.

Комментарии 7
Добавить комментарий
аватар
Читатель
2 0
Зачем собирать 400 тысяч наличными? Это делается куда проще, ищете человека, который тупо предоставит справку, что является спонсором. Никто никому ничего не переводит
ответить
аватар
София
0 0
Выложите реквизиты для помощи
ответить
аватар
*
6 0
Самая лучшая страна, а другие страны нам завидуют... не говорю о том, чтобы в Новокузнецке врачи помогали справится с такими серьезными проблемами, но где хотя бы помощь московских больниц? Зачем они вообще нужны, если ребёнка можно прооперировать только зарубежом?!!!!
ответить
аватар
Читатель
0 0
Самая лучшая страна, а другие страны нам завидуют... не говорю о том, чтобы в Новокузнецке врачи помогали справится с такими серьезными проблемами, но где хотя бы помощь московских больниц? Зачем они вообще нужны, если ребёнка можно прооперировать только зарубежом?!!!!
В Калининграде один из лучших детских кардиоцентров, еще в Питере. Но в статье нет информации, обращались ли туда
ответить
аватар
)
2 0
Писавшая заметку то ли очень торопилась, то ли плохо училась в школе. :))) Проблемы с падежами и предлогами.
Кстати, а почему родители не могут взять кредит в банке на получение визы и обеспечение, чтобы не ходить по миру с протянутой рукой? И неужели получение визы и пребывание в Германии стоит 400 тысяч, тем более, что местожительство уже оплачено фондом?
ответить
аватар
Читатель
1 0
Писавшая заметку то ли очень торопилась, то ли плохо училась в школе. :))) Проблемы с падежами и предлогами.
Кстати, а почему родители не могут взять кредит в банке на получение визы и обеспечение, чтобы не ходить по миру с протянутой рукой? И неужели получение визы и пребывание в Германии стоит 400 тысяч, тем более, что местожительство уже оплачено фондом?
По требованиям нужна справка из банка, что есть на счету (не наличными), либо у спонсора 35 евро в день на ребенка и 45 евро в день на взрослого. Даже если считать по курсу 70 - они там планирую быть более 2 месяцев. Хотя состою в группе кардиомама и больше 2-3 недель обычно не лежат в Германии
ответить
аватар
555
2 0
Самая лучшая страна, а другие страны нам завидуют... не говорю о том, чтобы в Новокузнецке врачи помогали справится с такими серьезными проблемами, но где хотя бы помощь московских больниц? Зачем они вообще нужны, если ребёнка можно прооперировать только зарубежом?!!!!
Эта семья на другом сайте уже просила недавно помощь и выкладывала медицинские документы. На сайте разгорелись дебаты. Внимательные пользователи заметили. что больную девочку направляли на лечение в Томск, но родители решили оперироваться именно в Германии.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ