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В Кузбасс на съёмки о громких преступлениях прибыл знаменитый актёр

Сегодня 12:20
661
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ГУ МВД по Кемеровской области

В Кузбасс на съёмки популярной передачи «Следствие вели» прибыл Леонид Каневский.

Здесь актёр собирается снять сюжет о громких преступлениях, которые расследовала кузбасская милиция. Первым станет дело об убийстве, которое произошло 50 лет назад в Мариинском районе. Второе — серия убийств в Ленинске-Кузнецке, которые совершили в 1985 году. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Кузбассу.

Съёмочная группа повстречалась с сотрудниками угрозыска, которые в своё время вели эти дела. Также Леонид Каневский побеседовал с сотрудниками ГУ МВД по Кемеровской области и рассказал о съёмках сериала «Следствие ведут знатоки».

«Доверие персонажам было настолько сильное, что многие люди думали, будто театральное искусство для нас хобби, а работаем мы на самом деле в милиции», — добавил актёр.

Телепередачу про раскрытие преступлений в Кузбассе покажут в эфире «НТВ» в сентябре.

Комментарии 5
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ответ 6
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сколько ему лет? я еще по черно белому телевизору его передачи смотрел, он толком то и не изменился с тех пор

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Okcана И. 52
1 0
сколько ему лет? я еще по черно белому телевизору его передачи смотрел, он толком то и не изменился с тех пор

вы цветной вчера купили
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Бусина
1 0
Про Спесивцева что-то не хотят снимать......... а ведь столько пострадало от этого упыря.......сколько матерей не увидят своих детей......
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читатель
3 0
сколько ему лет? я еще по черно белому телевизору его передачи смотрел, он толком то и не изменился с тех пор

Ему всего лишь 78 или 79 лет. Здоровья ему и долгих лет.
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о преступниках нынешних наверное стремно
0 0
Арестованные в Украине за участие в незаконных вооруженных формированиях российские наемники жалуются, что они никому не нужны, их права никто не защищает отмечается: "Не так давно мы уже поднимали тему российских «шахтеров добровольцев», находящихся в исправительных учреждениях Киева, Харькова, Мариуполя и других городов. Там их, , порядка двух тысяч человек. В се они числятся обыкновенными уголовниками, поэтому на этих людей не распространяется действие Женевской конвенции, их судили по обычному УК и приговорили к срокам разной степени тяжести - от 8 до 13 лет, чаще всего за участие в незаконных бандформированиях и попытках свергнуть государственный строй Украины".

основная идея минских соглашений - скорейший обмен "всех на всех", она не может быть выполнена прежде всего потому, что на это не пойдет Киев. Ведь общее количество пленных солдат ВСУ в "ДНР" и "ЛНР" не превышает и сотни человек. Менять сотню на почти две тысячи заключенных Украина вряд ли согласится". Да и их для показаний в Гааге держат.

рассказывает Андрей Седлов, движение "Новороссия", официальный представитель в России "Союза военнопленных и политзаключенных Донбасса".
. ихтамнеты хотят выполнения женевской конвенции.

и Их собираются раздать тем у кого еще нет РАБОВ
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