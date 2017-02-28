В Кузбасс на съёмки популярной передачи «Следствие вели» прибыл Леонид Каневский.

Здесь актёр собирается снять сюжет о громких преступлениях, которые расследовала кузбасская милиция. Первым станет дело об убийстве, которое произошло 50 лет назад в Мариинском районе. Второе — серия убийств в Ленинске-Кузнецке, которые совершили в 1985 году. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Кузбассу.

Съёмочная группа повстречалась с сотрудниками угрозыска, которые в своё время вели эти дела. Также Леонид Каневский побеседовал с сотрудниками ГУ МВД по Кемеровской области и рассказал о съёмках сериала «Следствие ведут знатоки».

«Доверие персонажам было настолько сильное, что многие люди думали, будто театральное искусство для нас хобби, а работаем мы на самом деле в милиции», — добавил актёр.

Телепередачу про раскрытие преступлений в Кузбассе покажут в эфире «НТВ» в сентябре.