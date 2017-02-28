В Кузбасс на съёмки популярной передачи «Следствие вели» прибыл Леонид Каневский.
Здесь актёр собирается снять сюжет о громких преступлениях, которые расследовала кузбасская милиция. Первым станет дело об убийстве, которое произошло 50 лет назад в Мариинском районе. Второе — серия убийств в Ленинске-Кузнецке, которые совершили в 1985 году. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Кузбассу.
Съёмочная группа повстречалась с сотрудниками угрозыска, которые в своё время вели эти дела. Также Леонид Каневский побеседовал с сотрудниками ГУ МВД по Кемеровской области и рассказал о съёмках сериала «Следствие ведут знатоки».
«Доверие персонажам было настолько сильное, что многие люди думали, будто театральное искусство для нас хобби, а работаем мы на самом деле в милиции», — добавил актёр.
Телепередачу про раскрытие преступлений в Кузбассе покажут в эфире «НТВ» в сентябре.
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основная идея минских соглашений - скорейший обмен "всех на всех", она не может быть выполнена прежде всего потому, что на это не пойдет Киев. Ведь общее количество пленных солдат ВСУ в "ДНР" и "ЛНР" не превышает и сотни человек. Менять сотню на почти две тысячи заключенных Украина вряд ли согласится". Да и их для показаний в Гааге держат.
рассказывает Андрей Седлов, движение "Новороссия", официальный представитель в России "Союза военнопленных и политзаключенных Донбасса".
. ихтамнеты хотят выполнения женевской конвенции.
и Их собираются раздать тем у кого еще нет РАБОВ