Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал о слиянии города с Новокузнецким районом.

Ранее ВашГород.ру сообщал, что депутаты предложили лишить Новокузнецк статуса городского округа в связи со слиянием его с Новокузнецким районом.

Сергей Кузнецов заявил, что речь идёт совершенно о другом. Комментарий главы города опубликовала электронная газета novokuznetsk.su. Приводим его полностью.

На самом деле у нас уже были попытки присоединить Новокузнецкий район. Сразу могу сказать, почему этого не произошло — мы взвесили все преимущества и недостатки, поняв, что этим заниматься пока нельзя, хотя есть локальные вещи, которые мы будем присоединять.

Для строительства агропромышленного комплекса «Ариант» мы будем присоединять часть территорий. Есть небольшие анклавы, которые находятся в городской черте, и мы их будем присоединять. Чтобы была единая система разработанного градостроительного плана. Это основа нашего города. Всё остальное — это слухи. Я не знаю, кто так непрофессионально говорит.

На самом деле есть Конституция и 131 Федеральный закон о полномочиях местного уровня самоуправления. Были внесены изменения в законодательные акты, в той части, что изменение городских территорий всегда сопрягалось с неким референдумом. И если бы мы хотели присоединить Новокузнецкий район, мы бы провели несколько референдумов. Но мы этого делать не будем. По сути, мы должны привести в соответствие нормы права и городское законодательство. И там говорится, что если мы хотим присоединить, либо отдать часть территорий — всё это делается через Совет народных депутатов. Не администрация города, а именно законодательный орган в лице депутатского корпуса сами принимают решение.

Они также должны разработать план взаимодействия с горожанами. Именно об этом идёт речь. О присоединении Новокузнецка к Новокузнецкому району вообще никто не говорит. У меня даже мысли такой нет. Во-первых, мы встречаем 400-летие города и стали моногородом, получая множество преференций. Во-вторых, в Москве предоставляю я именно город Новокузнецк и претендую на множество программ.