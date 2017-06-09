Минздрав РФ предлагает ограничить использование антибиотиков.
Об этом говорится в новой стратегии предупреждения и преодоления устойчивости микроорганизмов к лекарственным препаратам, разработанной ведомством. Цель стратегии — повысить эффективность профилактики и лечения инфекций. Документ направлен на рассмотрение в правительство, сообщает Рен-ТВ с ссылкой на «Известия».
Кроме того, в Минздраве уверены: создание новых противомикробных лекарств не решает проблему устойчивости к антибиотикам. Ведомство предлагает чётко регламентировать сферы применения новых медикаментов ещё на уровне разработки.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.