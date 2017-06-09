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В России ограничат использование антибиотиков

Сегодня 13:32
993
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
dailystormer.com

Минздрав РФ предлагает ограничить использование антибиотиков.

Об этом говорится в новой стратегии предупреждения и преодоления устойчивости микроорганизмов к лекарственным препаратам, разработанной ведомством. Цель стратегии — повысить эффективность профилактики и лечения инфекций. Документ направлен на рассмотрение в правительство, сообщает Рен-ТВ с ссылкой на «Известия».

Кроме того, в Минздраве уверены: создание новых противомикробных лекарств не решает проблему устойчивости к антибиотикам. Ведомство предлагает чётко регламентировать сферы применения новых медикаментов ещё на уровне разработки.

Комментарии 9
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Екарный Бабай
8 1
Где Тулеев? Кто нибудь ,что-нибудь знает? Почему нам ничего не говорят??? Сделали бы уж к празднику подарок.
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1
2 0
Где Тулеев? Кто нибудь ,что-нибудь знает? Почему нам ничего не говорят??? Сделали бы уж к празднику подарок.
К Новому году.
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Люся
1 4
Где Тулеев? Кто нибудь ,что-нибудь знает? Почему нам ничего не говорят??? Сделали бы уж к празднику подарок.
Он на своём месте и с ним всё нормально! Не пускайте сплетен.
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Петя
5 1
Он на своём месте и с ним всё нормально! Не пускайте сплетен.
Да ладно?
ответить
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&
6 0
Собираются запретить дикое количество антибиотиков в мясных животных и птице? Которые потом оседают в организмах людей и люди, когда заболевают, знать не знают что принимаемые антибиотики уже не действуют, что приводит к осложнениям заболевания вплоть до летального.
ответить
аватар
*
0 0
Собираются запретить дикое количество антибиотиков в мясных животных и птице? Которые потом оседают в организмах людей и люди, когда заболевают, знать не знают что принимаемые антибиотики уже не действуют, что приводит к осложнениям заболевания вплоть до летального.
Шта?
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Вик
2 2
Хорошо бы ещё все антибиотики на рецептурный отпуск и ПКУ, как наркотики перевести !
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Shuten
3 0
Хорошо бы ещё все антибиотики на рецептурный отпуск и ПКУ, как наркотики перевести !
Ага, и потом из-за легкого орви сидеть в километровой очереди к терапевту! Создание супер антибиотиков это вопрос ближайшего будущего, не надо паниковать из-за супербактерий.
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Вик
0 0
Ага, и потом из-за легкого орви сидеть в километровой очереди к терапевту! Создание супер антибиотиков это вопрос ближайшего будущего, не надо паниковать из-за супербактерий.
Не сиди, выпей яду, и проблема решенна )
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