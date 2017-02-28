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В Новокузнецке завершилась история об убийстве новосибирского бизнесмена

Сегодня 11:38
607
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Murnaneandoneill

В Новокузнецке вынесли приговор убийце новосибирского бизнесмена.

Преступление совершили в мае 2015 года. Погибший приехал в Новокузнецк на День рождения к другу. Когда они вместе распивали алкоголь в кафе, в помещение ворвался неизвестный в маске. Он расстрелял предпринимателя.

Убийцу задержали в июне. Им оказался бердчанин Габил Нуриев, сообщает VN. Пойти на преступление его заставила жажда мести: в 2014 году на бердчанина совершили покушение, и он был совершенно уверен, что к этому причастен погибший новосибирский бизнесмен.

Злоумышленник узнал, что его обидчик поедет в Новокузнецк, выяснил всё о месте торжества и купил газовый пистолет, переделанный под боевой. Этим оружием он и убил предпринимателя.

Накануне Куйбышевский районный суд приговорил злоумышленника к 14 годам колонии особого режима. Вину мужчина не признал.

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