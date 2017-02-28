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Новосибирск: Карта выходных с 9 по 12 июня
Гид по городу

Кемеровчан приглашают на бесплатный показ мультфильма

Сегодня 14:31
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
graphnet.ru

Он состоится в областной столице Кузбасса в День города, 12 июня.

Зрители увидят анимационный исторический фэнтези «Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни». Возрастное ограничение — 6+.

Захватывающие приключения главных героев Пети и Марго по Волшебным мирам с целью восстановления Добра на Земле учат юных зрителей уважению к старшим, защите слабых, дружбе, смелости, гордости за свою историю и свою страну, — анонсирует мультфильм пресс-служба «Кузбасскино».

Сеанс фильма начинается в 12:00 в кинозале «Кузбасскино» (проспект Советский, 4). Вход свободный.

Уточнить информацию и забронировать билеты можно по телефону: 36−44−10.

Комментарии 1
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Дмитрий
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вот здорово мультик пультик народу покажут
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