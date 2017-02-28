Кемеровчан 11 и 12 июня ждут массовые перекрытия дорог.

С 12.00 11 числа до 07.00 12 числа ограничат по Советскому проспекту от Красной до 50 лет Октября. Здесь проведут репетицию фестиваля «Дружба народов» и монтаж праздничного оформления.

С 20.00 11 июня до 23.00 12 июня остановку для водителей запретят на

Орджоникидзе;

Мичурина, от Красноармейской до Советского;

Весенней, от Ноградской до Притомской Набережной;

проспекте Советском, от Мичурина до Кирова;

Н. Островского, от Орджоникидзе до Весенней;

Притомской Набережной, от Красной до Весенней;

Ноградской, от Кирова до 50 лет Октября;

Коломейцева;

Арочной, от Красной до Орджоникидзе.

12 июня

С 7.00 до 13.30 движение ограничат на Притомской Набережной (от Н. Островского до Весенней).

С 07.00 до 23.00 водители не смогут проехать на

Мичурина, от Красноармейской до Советского;

Советскому от Кирова до 50 лет Октября

Васильева, от 50 лет Октября до Мичурина;

Красной, от Томской до Притомской Набережной,

50 лет Октября от Красноармейской до Советского;

Весенней, от Ноградской до Притомской Набережной;

Коломейцева;

Притомской Набережной, от Красной до Весенней;

Арочной, от Красной до Весенней;

Орджоникидзе, от Советского до Н. Островского;

Н. Островского, от площади Пушкина до Кирова;

Ноградской, от Весенней до 50 лет Октября.

С 11.30 до 18.00 перекроют чётную сторону бульвара Строителей, от проспекта Ленина до Химиков.

С 16.00 до 23.00 ограничения введут на

Октябрьском, от Пионерского до Соборной,

Соборной, от Спортивной до Октябрьского;

Красноармейской, от Мичурина до Соборной;

проспекте Ленина, от Мичурина до Соборной.

С 12.00 до 23.00

по Притомскому, от Терешковой до Октябрьского;

Октябрьскому, от Соборной до Терешковой;

Соборной, от Октябрьского до Ленина;

Пионерскому бульвару, от Ленина до Октябрьского;

Центральному проезду, от Ленина до Октябрьского;

Тухачевского, от Ленина до. Октябрьского.

12 июня с 21.50 до 23.00 — по Красноармейской, от Соборной до Мичурина.

Парковку разрешат на

проспекте Кузнецкий ( ТЦ «Я» и ТЦ «Лента»);

ТЦ «Я» и ТЦ «Лента»); проспекте Советский, 25 ( ТЦ «Континент», магазин «Спортмастер»);

ТЦ «Континент», магазин «Спортмастер»); улице Весенняя, 28 ( площадь Волкова);

площадь Волкова); проспекте Ленина, 59А ( ТЦ «Променад 3»);

ТЦ «Променад 3»); проспекте Октябрьский, 3 Г;

проспекте Октябрьский, 2;

улице Дзержинского;

улице Кирова;

улице Калинина;

улице Кирова ( у стадиоан «Химик»);

у стадиоан «Химик»); улице Красная ( от Ленина до Красноармейской);

от Ленина до Красноармейской); улице Мичурина ( от Ленина до Красноармейской);

от Ленина до Красноармейской); улице Кирова ( вдоль парка Чудес);

вдоль парка Чудес); улице Кирова ( от Н. Островского до Советского).

Как в этот день будет работать транспорт — читайте здесь.

Как уже писал ВашГород.ру, 12 июня кемеровчане отпразднуют День России и День города. Жителей ждёт большой праздник в «Парке Чудес» в честь Дня России.

Также мы сообщали, какие ещё торжества ждут кемеровчан в День города, и кто из звёзд выступит на площади Советов. Напомним, 12 июня на Дне города жители смогут выиграть велосипед, а малыши — бесплатно посмотреть мультфильм.