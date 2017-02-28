Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирск: Карта выходных с 9 по 12 июня

Как в Кемерове перекроют улицы 12 июня

Сегодня 15:05
156
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Photo-js.ru

Кемеровчан 11 и 12 июня ждут массовые перекрытия дорог.

С 12.00 11 числа до 07.00 12 числа ограничат по Советскому проспекту от Красной до 50 лет Октября. Здесь проведут репетицию фестиваля «Дружба народов» и монтаж праздничного оформления.

С 20.00 11 июня до 23.00 12 июня остановку для водителей запретят на

  • Орджоникидзе;
  • Мичурина, от Красноармейской до Советского;
  • Весенней, от Ноградской до Притомской Набережной;
  • проспекте Советском, от Мичурина до Кирова;
  • Н. Островского, от Орджоникидзе до Весенней;
  • Притомской Набережной, от Красной до Весенней;
  • Ноградской, от Кирова до 50 лет Октября;
  • Коломейцева;
  • Арочной, от Красной до Орджоникидзе.

12 июня

С 7.00 до 13.30 движение ограничат на Притомской Набережной (от Н. Островского до Весенней).

С 07.00 до 23.00 водители не смогут проехать на

  • Мичурина, от Красноармейской до Советского;
  • Советскому от Кирова до 50 лет Октября
  • Васильева, от 50 лет Октября до Мичурина;
  • Красной, от Томской до Притомской Набережной,
  • 50 лет Октября от Красноармейской до Советского;
  • Весенней, от Ноградской до Притомской Набережной;
  • Коломейцева;
  • Притомской Набережной, от Красной до Весенней;
  • Арочной, от Красной до Весенней;
  • Орджоникидзе, от Советского до Н. Островского;
  • Н. Островского, от площади Пушкина до Кирова;
  • Ноградской, от Весенней до 50 лет Октября.

С 11.30 до 18.00 перекроют чётную сторону бульвара Строителей, от проспекта Ленина до Химиков.

С 16.00 до 23.00 ограничения введут на

  • Октябрьском, от Пионерского до Соборной,
  • Соборной, от Спортивной до Октябрьского;
  • Красноармейской, от Мичурина до Соборной;
  • проспекте Ленина, от Мичурина до Соборной.

С 12.00 до 23.00

  • по Притомскому, от Терешковой до Октябрьского;
  • Октябрьскому, от Соборной до Терешковой;
  • Соборной, от Октябрьского до Ленина;
  • Пионерскому бульвару, от Ленина до Октябрьского;
  • Центральному проезду, от Ленина до Октябрьского;
  • Тухачевского, от Ленина до. Октябрьского.

12 июня с 21.50 до 23.00 — по Красноармейской, от Соборной до Мичурина.

Парковку разрешат на

  • проспекте Кузнецкий (ТЦ «Я» и ТЦ «Лента»);
  • проспекте Советский, 25 (ТЦ «Континент», магазин «Спортмастер»);
  • улице Весенняя, 28 (площадь Волкова);
  • проспекте Ленина, 59А (ТЦ «Променад 3»);
  • проспекте Октябрьский, 3 Г;
  • проспекте Октябрьский, 2;
  • улице Дзержинского;
  • улице Кирова;
  • улице Калинина;
  • улице Кирова (у стадиоан «Химик»);
  • улице Красная (от Ленина до Красноармейской);
  • улице Мичурина (от Ленина до Красноармейской);
  • улице Кирова (вдоль парка Чудес);
  • улице Кирова (от Н. Островского до Советского).

Как в этот день будет работать транспорт — читайте здесь.

Как уже писал ВашГород.ру, 12 июня кемеровчане отпразднуют День России и День города. Жителей ждёт большой праздник в «Парке Чудес» в честь Дня России.

Также мы сообщали, какие ещё торжества ждут кемеровчан в День города, и кто из звёзд выступит на площади Советов. Напомним, 12 июня на Дне города жители смогут выиграть велосипед, а малыши — бесплатно посмотреть мультфильм.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ