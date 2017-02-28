Кемеровчан 11 и 12 июня ждут массовые перекрытия дорог.
С 12.00 11 числа до 07.00 12 числа ограничат по Советскому проспекту от Красной до 50 лет Октября. Здесь проведут репетицию фестиваля «Дружба народов» и монтаж праздничного оформления.
С 20.00 11 июня до 23.00 12 июня остановку для водителей запретят на
- Орджоникидзе;
- Мичурина, от Красноармейской до Советского;
- Весенней, от Ноградской до Притомской Набережной;
- проспекте Советском, от Мичурина до Кирова;
- Н. Островского, от Орджоникидзе до Весенней;
- Притомской Набережной, от Красной до Весенней;
- Ноградской, от Кирова до 50 лет Октября;
- Коломейцева;
- Арочной, от Красной до Орджоникидзе.
12 июня
С 7.00 до 13.30 движение ограничат на Притомской Набережной (от Н. Островского до Весенней).
С 07.00 до 23.00 водители не смогут проехать на
- Мичурина, от Красноармейской до Советского;
- Советскому от Кирова до 50 лет Октября
- Васильева, от 50 лет Октября до Мичурина;
- Красной, от Томской до Притомской Набережной,
- 50 лет Октября от Красноармейской до Советского;
- Весенней, от Ноградской до Притомской Набережной;
- Коломейцева;
- Притомской Набережной, от Красной до Весенней;
- Арочной, от Красной до Весенней;
- Орджоникидзе, от Советского до Н. Островского;
- Н. Островского, от площади Пушкина до Кирова;
- Ноградской, от Весенней до 50 лет Октября.
С 11.30 до 18.00 перекроют чётную сторону бульвара Строителей, от проспекта Ленина до Химиков.
С 16.00 до 23.00 ограничения введут на
- Октябрьском, от Пионерского до Соборной,
- Соборной, от Спортивной до Октябрьского;
- Красноармейской, от Мичурина до Соборной;
- проспекте Ленина, от Мичурина до Соборной.
С 12.00 до 23.00
- по Притомскому, от Терешковой до Октябрьского;
- Октябрьскому, от Соборной до Терешковой;
- Соборной, от Октябрьского до Ленина;
- Пионерскому бульвару, от Ленина до Октябрьского;
- Центральному проезду, от Ленина до Октябрьского;
- Тухачевского, от Ленина до. Октябрьского.
12 июня с 21.50 до 23.00 — по Красноармейской, от Соборной до Мичурина.
Парковку разрешат на
- проспекте Кузнецкий (ТЦ «Я» и ТЦ «Лента»);
- проспекте Советский, 25 (ТЦ «Континент», магазин «Спортмастер»);
- улице Весенняя, 28 (площадь Волкова);
- проспекте Ленина, 59А (ТЦ «Променад 3»);
- проспекте Октябрьский, 3 Г;
- проспекте Октябрьский, 2;
- улице Дзержинского;
- улице Кирова;
- улице Калинина;
- улице Кирова (у стадиоан «Химик»);
- улице Красная (от Ленина до Красноармейской);
- улице Мичурина (от Ленина до Красноармейской);
- улице Кирова (вдоль парка Чудес);
- улице Кирова (от Н. Островского до Советского).
Как в этот день будет работать транспорт — читайте здесь.
Как уже писал ВашГород.ру, 12 июня кемеровчане отпразднуют День России и День города. Жителей ждёт большой праздник в «Парке Чудес» в честь Дня России.
Также мы сообщали, какие ещё торжества ждут кемеровчан в День города, и кто из звёзд выступит на площади Советов. Напомним, 12 июня на Дне города жители смогут выиграть велосипед, а малыши — бесплатно посмотреть мультфильм.