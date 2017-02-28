Главную роль в нём исполнил старшеклассник Губернаторского многопрофильного лицея-интерната.

Социальный ролик «ЕГЭ — это не страшно» опубликован в Сети, 7 июня. Он начинается со «страшного сна» главного героя, которому предстоит сдать единый госэкзамен по русскому языку.

В реальности же старшеклассник спокойно проходит испытания и получает высокий балл.

Напомним, ЕГЭ по русскому языку российские выпускники сдавали сегодня, 9 июня.