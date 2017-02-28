В Следственном комитете по Кемеровской области рассказали о новых подробностях по обрушение дома в Междуреченске.

Сейчас всем фигурантам дела предъявили окончательное обвинение. Потерпевшие и трое обвиняемых уже ознакомились с ним, а четвёртый ещё нет. Мужчинам грозит наказание по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть 2 лиц».

Следователи выяснили, что в мае 2016 года собственник нежилого помещения, которое находилось на 1-м этаже, на словах договорился с тремя местными жителями. Те пообещали, что отремонтируют фасад пятиэтажки. Никакой проектной или иной документации не было. 31 числа рабочие демонтировали кирпичную кладку простенка в несущей стене здания между окнами. В этот же день дом рухнул.

Напомним, тогда с травмами разной тяжести в больницу попали три жителя. Два человека погибли. Напомним, первый этаж занимала «Мария-Ра». Очевидцы сообщали, что в магазине в тот день выполняли строительные работы. Однако по версии следователей, владельцы торговой точки потерпевшие в этом деле, так как арендовали помещение.

Причина обрушения — всё-таки нарушение целостности несущей конструкции, сообщают следователи. Экспертизы показали, что собственникам нанесли ущерб примерно на 85 миллионов рублей. Потерпевшими признали 90 человек.

В ходе следствия, чтобы возместить ущерб, у обвиняемого арестовали банковский счёт и коммерческую недвижимость на сумму около 50 миллионов рублей.

Сейчас окончено предварительно следствие. После того, как все ознакомятся с делом, его передадут прокурору, а затем в суд.

Как уже писал ВашГород.ру, 31 мая 2016 года в Междуреченске обрушилась часть пятиэтажки, а именно — перекрытия пяти этажей жилого дома. Погибли два человека, трое попали в больницу. В спасательной операции принимали участие полтысячи человек, разбор завалов продолжался 12 часов.

Обвиняемыми по делу признали четырёх человек — собственника и рабочих. В ноябре у них закончился срок ареста, всех отпустили под подписку о невыезде.