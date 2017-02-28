В Следственном комитете по Кемеровской области рассказали о новых подробностях по обрушение дома в Междуреченске.
Сейчас всем фигурантам дела предъявили окончательное обвинение. Потерпевшие и трое обвиняемых уже ознакомились с ним, а четвёртый ещё нет. Мужчинам грозит наказание по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть 2 лиц».
Следователи выяснили, что в мае 2016 года собственник нежилого помещения, которое находилось на 1-м этаже, на словах договорился с тремя местными жителями. Те пообещали, что отремонтируют фасад пятиэтажки. Никакой проектной или иной документации не было. 31 числа рабочие демонтировали кирпичную кладку простенка в несущей стене здания между окнами. В этот же день дом рухнул.
Напомним, тогда с травмами разной тяжести в больницу попали три жителя. Два человека погибли. Напомним, первый этаж занимала «Мария-Ра». Очевидцы сообщали, что в магазине в тот день выполняли строительные работы. Однако по версии следователей, владельцы торговой точки потерпевшие в этом деле, так как арендовали помещение.
Причина обрушения — всё-таки нарушение целостности несущей конструкции, сообщают следователи. Экспертизы показали, что собственникам нанесли ущерб примерно на 85 миллионов рублей. Потерпевшими признали 90 человек.
В ходе следствия, чтобы возместить ущерб, у обвиняемого арестовали банковский счёт и коммерческую недвижимость на сумму около 50 миллионов рублей.
Сейчас окончено предварительно следствие. После того, как все ознакомятся с делом, его передадут прокурору, а затем в суд.
Как уже писал ВашГород.ру, 31 мая 2016 года в Междуреченске обрушилась часть пятиэтажки, а именно — перекрытия пяти этажей жилого дома. Погибли два человека, трое попали в больницу. В спасательной операции принимали участие полтысячи человек, разбор завалов продолжался 12 часов.
Обвиняемыми по делу признали четырёх человек — собственника и рабочих. В ноябре у них закончился срок ареста, всех отпустили под подписку о невыезде.
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Сказано же: "...закончился срок ареста, всех отпустили..."
Здоровья вам и благополучия!
У нас в Новокузнецке везде под офисы и магазины покупают квартиры на первых этажах и сразу делают перепланировку, пробивают отдельные входы в наружных несущих стенах жилых многоквартирных домов.
При том, при всем, большинству этих домов более 50-60 лет. Т.е. по советским нормативам, по заключениям специалистов того времени, когда инженеры строители и проектировщики зачеты сдавали и дипломы защищали в ВУЗах сами, все сроки, все нормативы службы строений давно прошли!
И где наши надзорные органы?
Наверно ожидают следующего обрушения?!
О том, что администрация Междуреченского городского округа из обвиняемого участника преступления, превратилась в потерпевшую сторону.
Причем обвиняемой стороной администрация должна быть в обоих случаях, предшествующих катастрофе - как сторона, разрешившая незаконную перепланировку, так и как сторона, не реагирующая на жалобы жильцов злополучного дома на улице Весенней, так как нашлось видео в интернете еще за 2011 год, с жалобами и кадрами предыдущих перепланировок.
Почему так получается в моей стране? Легко отвечу - потому что смычка всех ветвей власти в РФ это медицинский факт.
Грустно, девушки.
У нас в Новокузнецке везде под офисы и магазины покупают квартиры на первых этажах и сразу делают перепланировку, пробивают отдельные входы в наружных несущих стенах жилых многоквартирных домов.
При том, при всем, большинству этих домов более 50-60 лет. Т.е. по советским нормативам, по заключениям специалистов того времени, когда инженеры строители и проектировщики зачеты сдавали и дипломы защищали в ВУЗах сами, все сроки, все нормативы службы строений давно прошли!
И где наши надзорные органы?
Наверно ожидают следующего обрушения?!
А то, что домам 50-60 лет, и чО? Они еще два раза по столько простоят. Весь вопрос в том, что необходима грамотная эксплуатация и надзор на состоянием строительных конструкций. Банальный пример хочешь? - ПИЗАНСКАЯ башня. Ни о чем тебе не говорит? Подумай досуге..
А то, что домам 50-60 лет, и чО? Они еще два раза по столько простоят. Весь вопрос в том, что необходима грамотная эксплуатация и надзор на состоянием строительных конструкций. Банальный пример хочешь? - ПИЗАНСКАЯ башня. Ни о чем тебе не говорит? Подумай досуге..
А то, что домам 50-60 лет, и чО? Они еще два раза по столько простоят. Весь вопрос в том, что необходима грамотная эксплуатация и надзор на состоянием строительных конструкций. Банальный пример хочешь? - ПИЗАНСКАЯ башня. Ни о чем тебе не говорит? Подумай досуге..
А то, что домам 50-60 лет, и чО? Они еще два раза по столько простоят. Весь вопрос в том, что необходима грамотная эксплуатация и надзор на состоянием строительных конструкций. Банальный пример хочешь? - ПИЗАНСКАЯ башня. Ни о чем тебе не говорит? Подумай досуге..
...В советские времена были грамотные инженеры, они учитывали амортизационный износ строений, агрегатов, физические и климатические нагрузки и т.д. Срок в 25-50 лет не просто так родился, а был РАССЧИТАН!
Тем более в сегодняшних условиях, когда мы проживаем в зоне повышенной сейсмичности, частых ураганов, крайне редкими косметическими ремонтами, с изношенными энергоносителями да ещё у многих зданий и сооружений самовольно выполнены перепланировки, смонтировано оборудование вызывающее повышенную вибрацию или влажность и т.д., и т.п.
Любому понятно, что срок жизни этих домов резко сократится.