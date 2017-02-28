Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирск: Карта выходных с 9 по 12 июня

Объявлены новые подробности по обрушению дома в Междуреченске

Сегодня 16:21
1471
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
архив ВашГород.ру

В Следственном комитете по Кемеровской области рассказали о новых подробностях по обрушение дома в Междуреченске.

Сейчас всем фигурантам дела предъявили окончательное обвинение. Потерпевшие и трое обвиняемых уже ознакомились с ним, а четвёртый ещё нет. Мужчинам грозит наказание по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть 2 лиц».

Следователи выяснили, что в мае 2016 года собственник нежилого помещения, которое находилось на 1-м этаже, на словах договорился с тремя местными жителями. Те пообещали, что отремонтируют фасад пятиэтажки. Никакой проектной или иной документации не было. 31 числа рабочие демонтировали кирпичную кладку простенка в несущей стене здания между окнами. В этот же день дом рухнул.

Напомним, тогда с травмами разной тяжести в больницу попали три жителя. Два человека погибли. Напомним, первый этаж занимала «Мария-Ра». Очевидцы сообщали, что в магазине в тот день выполняли строительные работы. Однако по версии следователей, владельцы торговой точки потерпевшие в этом деле, так как арендовали помещение.

Причина обрушения — всё-таки нарушение целостности несущей конструкции, сообщают следователи. Экспертизы показали, что собственникам нанесли ущерб примерно на 85 миллионов рублей. Потерпевшими признали 90 человек.

В ходе следствия, чтобы возместить ущерб, у обвиняемого арестовали банковский счёт и коммерческую недвижимость на сумму около 50 миллионов рублей.

Сейчас окончено предварительно следствие. После того, как все ознакомятся с делом, его передадут прокурору, а затем в суд.

Как уже писал ВашГород.ру, 31 мая 2016 года в Междуреченске обрушилась часть пятиэтажки, а именно — перекрытия пяти этажей жилого дома. Погибли два человека, трое попали в больницу. В спасательной операции принимали участие полтысячи человек, разбор завалов продолжался 12 часов.

Обвиняемыми по делу признали четырёх человек — собственника и рабочих. В ноябре у них закончился срок ареста, всех отпустили под подписку о невыезде.

Комментарии 10
Добавить комментарий
аватар
!
8 0
Заказчика такой перепланировки вместе с исполнителями посадить на колы перед этим домом. Установить вэбкамеры для круслосуточной трансляции чтобы будущие "умники" смотрели и на ус мотали.
ответить
аватар
Vasya
17 0
Как мне помнится, местные жители в тот день жаловались в органы по поводу работ...если это так, то почему нет правовой оценки тем органам?!?!
ответить
аватар
*
0 1
Заказчика такой перепланировки вместе с исполнителями посадить на колы перед этим домом. Установить вэбкамеры для круслосуточной трансляции чтобы будущие "умники" смотрели и на ус мотали.
Да расслабьтесь!

Сказано же: "...закончился срок ареста, всех отпустили..."
Здоровья вам и благополучия!
ответить
аватар
Венz
12 4
Ну и что изменилось?
У нас в Новокузнецке везде под офисы и магазины покупают квартиры на первых этажах и сразу делают перепланировку, пробивают отдельные входы в наружных несущих стенах жилых многоквартирных домов.
При том, при всем, большинству этих домов более 50-60 лет. Т.е. по советским нормативам, по заключениям специалистов того времени, когда инженеры строители и проектировщики зачеты сдавали и дипломы защищали в ВУЗах сами, все сроки, все нормативы службы строений давно прошли!
И где наши надзорные органы?
Наверно ожидают следующего обрушения?!
ответить
аватар
знаете, Марго, о чем подумал,
11 1
в связи с этим делом?
О том, что администрация Междуреченского городского округа из обвиняемого участника преступления, превратилась в потерпевшую сторону.
Причем обвиняемой стороной администрация должна быть в обоих случаях, предшествующих катастрофе - как сторона, разрешившая незаконную перепланировку, так и как сторона, не реагирующая на жалобы жильцов злополучного дома на улице Весенней, так как нашлось видео в интернете еще за 2011 год, с жалобами и кадрами предыдущих перепланировок.

Почему так получается в моей стране? Легко отвечу - потому что смычка всех ветвей власти в РФ это медицинский факт.
Грустно, девушки.
ответить
аватар
Строитель
0 2
Ну и что изменилось?
У нас в Новокузнецке везде под офисы и магазины покупают квартиры на первых этажах и сразу делают перепланировку, пробивают отдельные входы в наружных несущих стенах жилых многоквартирных домов.
При том, при всем, большинству этих домов более 50-60 лет. Т.е. по советским нормативам, по заключениям специалистов того времени, когда инженеры строители и проектировщики зачеты сдавали и дипломы защищали в ВУЗах сами, все сроки, все нормативы службы строений давно прошли!
И где наши надзорные органы?
Наверно ожидают следующего обрушения?!
Если делать все по уму, то ничего не рухнет. А если делают таджики и местные алкаши, то понятно, что могут натворить беды. В данном случае так и произошло. Виноваты не только рук@ж@пые строители, но и организатор строительных работ. Их всех надо посадить за халатность и отсутствие мозга!

А то, что домам 50-60 лет, и чО? Они еще два раза по столько простоят. Весь вопрос в том, что необходима грамотная эксплуатация и надзор на состоянием строительных конструкций. Банальный пример хочешь? - ПИЗАНСКАЯ башня. Ни о чем тебе не говорит? Подумай досуге..
ответить
аватар
а?
3 0
Если делать все по уму, то ничего не рухнет. А если делают таджики и местные алкаши, то понятно, что могут натворить беды. В данном случае так и произошло. Виноваты не только рук@ж@пые строители, но и организатор строительных работ. Их всех надо посадить за халатность и отсутствие мозга!

А то, что домам 50-60 лет, и чО? Они еще два раза по столько простоят. Весь вопрос в том, что необходима грамотная эксплуатация и надзор на состоянием строительных конструкций. Банальный пример хочешь? - ПИЗАНСКАЯ башня. Ни о чем тебе не говорит? Подумай досуге..
Каким боком грамотная эксплуатация и надзор за состоянием строительных конструкций относится к перепланировки? Готов, с умом, взяться за перепланировку ПИЗАНСКОЙ башни под магаз?
ответить
аватар
*
4 0
Если делать все по уму, то ничего не рухнет. А если делают таджики и местные алкаши, то понятно, что могут натворить беды. В данном случае так и произошло. Виноваты не только рук@ж@пые строители, но и организатор строительных работ. Их всех надо посадить за халатность и отсутствие мозга!

А то, что домам 50-60 лет, и чО? Они еще два раза по столько простоят. Весь вопрос в том, что необходима грамотная эксплуатация и надзор на состоянием строительных конструкций. Банальный пример хочешь? - ПИЗАНСКАЯ башня. Ни о чем тебе не говорит? Подумай досуге..
Пример с пизанской говорит о том не трож то что не тобой построено, держи свои шаловливые ручонки в карманах брюк.
ответить
аватар
Сергей
0 0
За смерть и боль людей придётся наказать, хотя понятно, что они просто идиоты. Они не понимали что делали и вряд ли они поймут суть того, за что же их наказывают.
ответить
аватар
Венz
3 0
Если делать все по уму, то ничего не рухнет. А если делают таджики и местные алкаши, то понятно, что могут натворить беды. В данном случае так и произошло. Виноваты не только рук@ж@пые строители, но и организатор строительных работ. Их всех надо посадить за халатность и отсутствие мозга!

А то, что домам 50-60 лет, и чО? Они еще два раза по столько простоят. Весь вопрос в том, что необходима грамотная эксплуатация и надзор на состоянием строительных конструкций. Банальный пример хочешь? - ПИЗАНСКАЯ башня. Ни о чем тебе не говорит? Подумай досуге..
Ну ты, как и наше правительство. Им плевать, что многие люди в 60 лет уже физически не способны трудиться - а они всё-равно продавливают повышение пенсионного возраста! Могут - и всё тут!
...В советские времена были грамотные инженеры, они учитывали амортизационный износ строений, агрегатов, физические и климатические нагрузки и т.д. Срок в 25-50 лет не просто так родился, а был РАССЧИТАН!
Тем более в сегодняшних условиях, когда мы проживаем в зоне повышенной сейсмичности, частых ураганов, крайне редкими косметическими ремонтами, с изношенными энергоносителями да ещё у многих зданий и сооружений самовольно выполнены перепланировки, смонтировано оборудование вызывающее повышенную вибрацию или влажность и т.д., и т.п.
Любому понятно, что срок жизни этих домов резко сократится.
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ