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В Новокузнецке рабочего ЗСМК травмировала рухнувшая балка

Сегодня 16:55
643
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
uznt42.ru

Мужчина попал в больницу.

ЧП произошло 7 июня на угольном складе коксохимического производства ЗСМК. С подземного крана сорвалась балка. Она упала с высоты, равной пятиэтажному дому, и угодила на рабочего.

Мужчина получил травмы спины и голени.

На место происшествия прибыли спасатели управления «Защита населения и территории». Совместно с сотрудниками предприятия и пожарными они сняли пострадавшего с высоты, сообщает пресс-служба организации.

Мужчина госпитализирован в городскую больницу № 29.

Комментарии 9
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Венz
3 0
Однозначно работали не обученные специалисты стропали и не обученные руководители крановых работ, если они там вообще на месте присутствовали.
Необходим разбор.
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....
13 1
Однозначно работали не обученные специалисты стропали и не обученные руководители крановых работ, если они там вообще на месте присутствовали.
Необходим разбор.
Там уже столько лет не фига не обновляют технику и оборудование. Последние соки москвичи из него высасывают. Скоро закроют. У нас ведь всё не выгодно. Пообщался с многими людьми ня майненги, люди в шоке что такой богатый полезными ископаемыми край так беден. Процентов 90 так щитают. Причем как соотечествннников так и людей из-за границы.
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046
4 1
По тексту: с подземного крана ......, сняли рабочего с высоты.
Так где это все же было. Чушь какая то.
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Горожанин
4 0
Работник не ЗСМК ,а подрядной организации выполняющей работы на ЗСМК. Охрана труда на ЗСМК и у подрядчиков, рядом не стояли.
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я
0 0
Работник не ЗСМК ,а подрядной организации выполняющей работы на ЗСМК. Охрана труда на ЗСМК и у подрядчиков, рядом не стояли.
Это ж надо рубить сук который кормит.

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123
0 1
Там уже столько лет не фига не обновляют технику и оборудование. Последние соки москвичи из него высасывают. Скоро закроют. У нас ведь всё не выгодно. Пообщался с многими людьми ня майненги, люди в шоке что такой богатый полезными ископаемыми край так беден. Процентов 90 так щитают. Причем как соотечествннников так и людей из-за границы.
Так ты создай свой офшор, да грабь биомассу. Кто тебе мешает? Путин, Тулеев? Они мне кажется только ЗА. Вот и разбогатеешь. А богатый край..? Да пес ним с этим краем, главное карманы набить! Не?
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123
3 0
Работник не ЗСМК ,а подрядной организации выполняющей работы на ЗСМК. Охрана труда на ЗСМК и у подрядчиков, рядом не стояли.
Проверялки на ЗСМК еще хлеще пасут подрядчиков, потому что с них можно денег срубить за любое нарушение.
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Венz
0 0
Согласно Положению о порядке расследования и учёта несчастных случаев на производстве все н/с происшедшие на территории предприятия учитываются и расследуются этим предприятием. И не важно подрядчики, субподрядчики или свои работники пострадали.
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Имя есть - вопрос ВГ
0 0
По тексту: с подземного крана ......, сняли рабочего с высоты.
Так где это все же было. Чушь какая то.
Господа "Журналисты"!
Когда увидела на сайте вакансию журналиста, прочитала требования к кандидату, задалась вопросом. Зачем надо обладать умением рерайтинга? Чтобы взять новость с конкурирующего сайта, поменять порядок слов, проверить на антиплагиате, заменить подъемный кран на подземный, когда не проходит проверку антиплагиат. И вуаля- денежки в кармане.
Все это понятно.
Зачем для этого сидеть в офисе?????????
Это все можно сделать на основе фриланса.
Господа! Вы хоть кроме как заниматься копипастигом и рерайтингом, на что-то еще способны?
Не надо удалять мой коммент. Я его сохранила, и отправлю во все интернет-СМИ в случае блокирования. Расскажу вашим коллегам, как вы работаете
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