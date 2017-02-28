В Новокузнецке рабочего ЗСМК травмировала рухнувшая балка
Сегодня 16:55
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Мужчина попал в больницу.
ЧП произошло 7 июня на угольном складе коксохимического производства ЗСМК. С подземного крана сорвалась балка. Она упала с высоты, равной пятиэтажному дому, и угодила на рабочего.
Мужчина получил травмы спины и голени.
На место происшествия прибыли спасатели управления «Защита населения и территории». Совместно с сотрудниками предприятия и пожарными они сняли пострадавшего с высоты, сообщает пресс-служба организации.
Мужчина госпитализирован в городскую больницу № 29.
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Необходим разбор.
Необходим разбор.
Так где это все же было. Чушь какая то.
Так где это все же было. Чушь какая то.
Когда увидела на сайте вакансию журналиста, прочитала требования к кандидату, задалась вопросом. Зачем надо обладать умением рерайтинга? Чтобы взять новость с конкурирующего сайта, поменять порядок слов, проверить на антиплагиате, заменить подъемный кран на подземный, когда не проходит проверку антиплагиат. И вуаля- денежки в кармане.
Все это понятно.
Зачем для этого сидеть в офисе?????????
Это все можно сделать на основе фриланса.
Господа! Вы хоть кроме как заниматься копипастигом и рерайтингом, на что-то еще способны?
Не надо удалять мой коммент. Я его сохранила, и отправлю во все интернет-СМИ в случае блокирования. Расскажу вашим коллегам, как вы работаете