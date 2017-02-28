Мужчина попал в больницу.

ЧП произошло 7 июня на угольном складе коксохимического производства ЗСМК. С подземного крана сорвалась балка. Она упала с высоты, равной пятиэтажному дому, и угодила на рабочего.

Мужчина получил травмы спины и голени.

На место происшествия прибыли спасатели управления «Защита населения и территории». Совместно с сотрудниками предприятия и пожарными они сняли пострадавшего с высоты, сообщает пресс-служба организации.

Мужчина госпитализирован в городскую больницу № 29.