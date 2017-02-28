Старания новокузнечан по преображению города оценили на всероссийском уровне.

Наш город стал одним из лауреатов Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна», который проходил с 22 апреля по 22 мая. Новокузнецк победил в номинации «За активное участие в экологическом субботнике и вклад в улучшение экологии».

«Эта награда принадлежит каждому горожанину, вместе мы преобразили город, он расцвел, заиграл зелеными красками. Спасибо каждому из Вас за неравнодушное отношение к Родному городу», — рассказал на своей страничке во «ВКонтакте» мэр города Сергей Кузнецов.

Как ВашГород.ру уточнили в пресс-службе администрации Новокузнецка, победу нам присудили не только за субботники, но и за весь комплекс экологических мероприятий.

Всего в конкурсе участвовали более 80 субъектов страны. Мероприятие проходило при поддержке Совета Федерации, Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, специального представителя президента России по вопросам климата А.И. Бедрицкого и крупных компаний.