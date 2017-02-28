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Новокузнецк победил в престижном экологическом проекте

Сегодня 18:00
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

Старания новокузнечан по преображению города оценили на всероссийском уровне.

Наш город стал одним из лауреатов Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна», который проходил с 22 апреля по 22 мая. Новокузнецк победил в номинации «За активное участие в экологическом субботнике и вклад в улучшение экологии».

«Эта награда принадлежит каждому горожанину, вместе мы преобразили город, он расцвел, заиграл зелеными красками. Спасибо каждому из Вас за неравнодушное отношение к Родному городу», — рассказал на своей страничке во «ВКонтакте» мэр города Сергей Кузнецов.

Как ВашГород.ру уточнили в пресс-службе администрации Новокузнецка, победу нам присудили не только за субботники, но и за весь комплекс экологических мероприятий.

Всего в конкурсе участвовали более 80 субъектов страны. Мероприятие проходило при поддержке Совета Федерации, Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, специального представителя президента России по вопросам климата А.И. Бедрицкого и крупных компаний.

Комментарии 5
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хватит брехать
4 4
Я уже перестаю понимать этот мир. Если есть самый удушающий и отравляющий все город, то его почему то называют самым зеленым, перспективным и пр.. Это как пенсионерке, недавно вышедшей на пенсию, все говорят что она еще молодая. Ну побойтесь Бога....
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Вот она Рассея
2 2
Пенсия 6 тысяч, коммуналка 4 тысячи, а правительство решает можно ли жениться пид...сам)))
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вера
2 1
Пенсия 6 тысяч, коммуналка 4 тысячи, а правительство решает можно ли жениться пид...сам)))
А у нас во дворе всю ночь пьянствуют дети сироты. получившие бесплатные квартиры Вы наверное из их числа, тк такой пенсии уже нет и уж слишком большая сумма ком. услуг Вы еще и покуриваете?
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Вот она Рассея
0 0
А у нас во дворе всю ночь пьянствуют дети сироты. получившие бесплатные квартиры Вы наверное из их числа, тк такой пенсии уже нет и уж слишком большая сумма ком. услуг Вы еще и покуриваете?
Хорошее у вас имя, спасительное))
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пр
1 0
Пенсия 6 тысяч, коммуналка 4 тысячи, а правительство решает можно ли жениться пид...сам)))
подскажи ты в тюрьме сидишь? Когда садился в 2008 году наверно такая пенсия была). Меньше 9,5тр наверно уж никто не получает. Коммуналка если 1 комн. то около 2-2,2тр.
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