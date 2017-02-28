Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Новосибирск: Карта выходных с 9 по 12 июня

Учёные предложили оригинальный способ борьбы с бессонницей

Сегодня 19:00
386
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kr38.ru

Британские учёные придумали, как быстро и крепко засыпать.

Способ заключается в том, что человек, когда засыпает должен выбрать любую букву из алфавита. Потом на эту букву придумать слово, а потом — историю с использованием этого слова.

Чаще всего людям надоедает это занятие, и они засыпают в течение 15−20 минут, пишет издание vistanews.ru.

Отмечается, что по официальным данным, 15−20 процентов людей имеют проблемы со сном.

Комментарии 5
Добавить комментарий
аватар
Сталин
2 2
Бутылка коньяка и крепкий сон обеспечен
ответить
аватар
Коля
5 0
Заседание в госдуме-не плохое решение в борьбе с бессоницей.
ответить
аватар
Кстати:
1 1
Работающим пенсионерам перенесли индексацию пенсий на 2020-й год.
Завтра поймаю пару карасей, назову их Вова и Дима, вечерком поджарю, съем и, думаю, буду спать без задних ног - вместо аглицкого снотворного !
ответить
аватар
1 Татьяна
0 0
Хороший анальный секс, и сон обеспечен
ответить
аватар
Алишер Бурханович Усманов
0 0
Хороший анальный секс, и сон обеспечен
Тьфу на тебя, Татьяна 1-я !!!
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ