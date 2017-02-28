Учёные предложили оригинальный способ борьбы с бессонницей
Сегодня 19:00
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Британские учёные придумали, как быстро и крепко засыпать.
Способ заключается в том, что человек, когда засыпает должен выбрать любую букву из алфавита. Потом на эту букву придумать слово, а потом — историю с использованием этого слова.
Чаще всего людям надоедает это занятие, и они засыпают в течение 15−20 минут, пишет издание vistanews.ru.
Отмечается, что по официальным данным, 15−20 процентов людей имеют проблемы со сном.
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Завтра поймаю пару карасей, назову их Вова и Дима, вечерком поджарю, съем и, думаю, буду спать без задних ног - вместо аглицкого снотворного !