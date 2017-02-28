Британские учёные придумали, как быстро и крепко засыпать.

Способ заключается в том, что человек, когда засыпает должен выбрать любую букву из алфавита. Потом на эту букву придумать слово, а потом — историю с использованием этого слова.

Чаще всего людям надоедает это занятие, и они засыпают в течение 15−20 минут, пишет издание vistanews.ru.

Отмечается, что по официальным данным, 15−20 процентов людей имеют проблемы со сном.