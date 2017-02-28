Учительница одной из новокузнецких школ на правах анонимности рассказала ВашГород.ру, что девятиклассникам в этом году «сливают» ответы по ОГЭ.
По словам женщины, она присутствует в помещениях, где проводят экзамены, и вместе с коллегами заметила, что ученики могут списывать ответы. При этом наказать нарушителей не получается — по факту, они соблюдают все правила.
«Обычно это происходит так. Как мне рассказывали коллеги, ребёнок сидит, перед ним пустой бланк, два часа не притрагивается ни к чему. А затем отпрашивается в туалет, приходит и начинает писать. Понятное дело, что где-то узнал ответы. Это точно происходит в туалете, потому что туда и обратно его проводит учитель, у него нет шансов что-то подсмотреть», — сообщила женщина.
Дети не скрывают, что списали экзамен, утверждает собеседница. Многие говорят об этом, даже не покинув помещения, где проводят ОГЭ.
«Рассказывают, что есть определённые группы во «ВКонтакте», где им предоставляют ответы. Есть, где за это даже берут деньги. Как они говорят, за час до экзамена появляются решения. Некоторые запоминают ответы, ну или успевают списать их за час до экзамена, а потом спрятать в помещении туалета.
И кто «сливает» ответы? Вы сами знаете, как на ОГЭ и ЕГЭ всё строго. Бланки приходят запечатанные. У нас с коллегами есть мысль, что это всё идёт сверху, возможно, из Кемерова. Но это неточно", — продолжила собеседница.
В конце письма новокузнечанка посоветовала родителям девятиклассников проследить, пользуется ли их ребёнок такими группами во «ВКонтакте».
«Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок на самом деле готовился к экзамену и получал знания, поговорите с ним откровенно и попросите не вступать в группы, где можно купить ответы. Всё-таки, если он останется в школе, то через два года будет сдавать ЕГЭ, а это уже более высокий уровень», — подытожила женщина.
Добавим, во «ВКонтакте» действительно есть масса групп, в которых якобы публикуют ответы для экзаменов. Судя по посту в одной из них, ответы по ОГЭ по математике выложили в день экзамена, в 5 утра. Однако верные ли они, неизвестно.
Напомним, сейчас школьники по всей России сдают ОГЭ и ЕГЭ. Накануне, 9 июня, 11-классники прошли испытание по русскому языку. Подробный график ЕГЭ смотрите здесь.
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Учительница, что написала вам, скорее всего, бедной овечкой прикидывается. Да, есть такие сайты, где списать можно. Но почему же она умолчала, что примерно в 40% случаев ученики списывают потому, что им учителя сами всё решают??
Тоже самое и на итоговом сочинении происходит, когда учителя литературы подходят и помогают ученикам!
Само страшное, что дети в "курсах" и реально считают, что бабло круче, чем знания и навыки.
Учителя всегда помогали и это никак не отражалось на дальнейшей жизни ребенка!
Раньше задания решали и сочинения писали, а сейчас х....придумали с этими тестами...слов нет
Они верят в 100% результат в Чечне? В Дагестане? В Ингушетии? А ведь сколько было интересных сведений именно с региона Кавказ. Где ребятки сдавали экзамен по русскому на 100 баллов, в то время, когда носители языка едва набирали 70.
Так к чему эта борьба за справедливость, заведомо ставящая СВОИХ на много ступеней ниже?
скажи, на кера это тебе надо?