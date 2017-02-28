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Новокузнецким школьникам «сливают» ответы по ОГЭ — учитель

Сегодня 08:00
1355
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
westchicagoprinting

Учительница одной из новокузнецких школ на правах анонимности рассказала ВашГород.ру, что девятиклассникам в этом году «сливают» ответы по ОГЭ.

По словам женщины, она присутствует в помещениях, где проводят экзамены, и вместе с коллегами заметила, что ученики могут списывать ответы. При этом наказать нарушителей не получается — по факту, они соблюдают все правила.

«Обычно это происходит так. Как мне рассказывали коллеги, ребёнок сидит, перед ним пустой бланк, два часа не притрагивается ни к чему. А затем отпрашивается в туалет, приходит и начинает писать. Понятное дело, что где-то узнал ответы. Это точно происходит в туалете, потому что туда и обратно его проводит учитель, у него нет шансов что-то подсмотреть», — сообщила женщина.

Дети не скрывают, что списали экзамен, утверждает собеседница. Многие говорят об этом, даже не покинув помещения, где проводят ОГЭ.

«Рассказывают, что есть определённые группы во «ВКонтакте», где им предоставляют ответы. Есть, где за это даже берут деньги. Как они говорят, за час до экзамена появляются решения. Некоторые запоминают ответы, ну или успевают списать их за час до экзамена, а потом спрятать в помещении туалета.

И кто «сливает» ответы? Вы сами знаете, как на ОГЭ и ЕГЭ всё строго. Бланки приходят запечатанные. У нас с коллегами есть мысль, что это всё идёт сверху, возможно, из Кемерова. Но это неточно", — продолжила собеседница.

В конце письма новокузнечанка посоветовала родителям девятиклассников проследить, пользуется ли их ребёнок такими группами во «ВКонтакте».

«Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок на самом деле готовился к экзамену и получал знания, поговорите с ним откровенно и попросите не вступать в группы, где можно купить ответы. Всё-таки, если он останется в школе, то через два года будет сдавать ЕГЭ, а это уже более высокий уровень», — подытожила женщина.

Добавим, во «ВКонтакте» действительно есть масса групп, в которых якобы публикуют ответы для экзаменов. Судя по посту в одной из них, ответы по ОГЭ по математике выложили в день экзамена, в 5 утра. Однако верные ли они, неизвестно.

Напомним, сейчас школьники по всей России сдают ОГЭ и ЕГЭ. Накануне, 9 июня, 11-классники прошли испытание по русскому языку. Подробный график ЕГЭ смотрите здесь.

Комментарии 11
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Екатерина
9 2
В прошлом году ОГЭ сдавала. Все ученики давно знают, что учителя сами вскрывают конверты в ППЭ, это даже видно.
Учительница, что написала вам, скорее всего, бедной овечкой прикидывается. Да, есть такие сайты, где списать можно. Но почему же она умолчала, что примерно в 40% случаев ученики списывают потому, что им учителя сами всё решают??

Тоже самое и на итоговом сочинении происходит, когда учителя литературы подходят и помогают ученикам!
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55
21 0
Да всегда учителя помогали ученикам на экзаменах, еще до всяких ЕГЭ.И абсолютно бесплатно в советские времена.Просто они знали, на какую оценку кто учился и старались, чтобы случайно или от волнения он ее не потерял на выпускном экзамене.
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Читатель
14 1
Этот огэ и егэ давно уже надо отменить. Раньше все сдавали устно, ученики могли выразить мысль, а сейчас тупые бумаги, где на 3 можно пальцем в небо угадать
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z
6 1
Походу не тянет министерство образование в кубасе, а по тляивски тупо продает.
Само страшное, что дети в "курсах" и реально считают, что бабло круче, чем знания и навыки.
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писец
28 2
нет чтобы детям помоать эти твари еще фашизм устраивают. одни дебилы еге узаконили, вторые с фанатическим маниакальным усердием чмырят школьников.
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Я
9 0
Кто-то помогает и что?
Учителя всегда помогали и это никак не отражалось на дальнейшей жизни ребенка!
Раньше задания решали и сочинения писали, а сейчас х....придумали с этими тестами...слов нет
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Имя есть
9 0
нет чтобы детям помоать эти твари еще фашизм устраивают. одни дебилы еге узаконили, вторые с фанатическим маниакальным усердием чмырят школьников.
Самое интересное, что такое происходит по всей стране. Только НАШИ педагоги готовы линчевать детей, а, заодно, и себя, т.к. воспитали в детях только страх и чувство неуверенности в своих силах. Зачем?
Они верят в 100% результат в Чечне? В Дагестане? В Ингушетии? А ведь сколько было интересных сведений именно с региона Кавказ. Где ребятки сдавали экзамен по русскому на 100 баллов, в то время, когда носители языка едва набирали 70.
Так к чему эта борьба за справедливость, заведомо ставящая СВОИХ на много ступеней ниже?
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1
6 0
Учительница вместо того, чтобы помогать, просто жалобы пишет, никакой педагогики. Что она предлагает - камеры в туалет еще поставить?! Тот кто знает сдаст, а тот кто не знает, все равно будет списывать. И так детей уже задолбали, тупые тесты и задания, контроль как в тюрьме.
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Мама подростка
0 103
Бред какой-то. Сама являюсь независимым наблюдателем на ОГЭ. Пакеты с заданиями вскрываются непосредственно перед экзаменом. Ученики и организаторы не знакомы друг с другом. Да, ученики выходят в туалет, максимум на 5 минут. Даже если и есть возможность подсказать, физически не получится за это время полностью запомнить все ответы, тем более, если их не знал. Видеонаблюдение, дежурные в коридорах и т.д. и т.п.
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ты больная мама
0 0
Бред какой-то. Сама являюсь независимым наблюдателем на ОГЭ. Пакеты с заданиями вскрываются непосредственно перед экзаменом. Ученики и организаторы не знакомы друг с другом. Да, ученики выходят в туалет, максимум на 5 минут. Даже если и есть возможность подсказать, физически не получится за это время полностью запомнить все ответы, тем более, если их не знал. Видеонаблюдение, дежурные в коридорах и т.д. и т.п.
своим детям помогать надо, а она независимый наблюдатель. полицай билеать.
скажи, на кера это тебе надо?
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