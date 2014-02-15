Синоптики прогнозируют ненастье днём 10 июня.

В отдельных районах Кемеровской области ожидаются дожди, грозы, град. Ветер усилится до 20−25 метров в секунду. Температура воздуха при этом составит 22…27 градусов выше ноля. По северу — 17…22 градуса тепла.

Ранее ВашГород.ру сообщал о подробном прогнозе на выходные дни.

Управление по защите населения и территории Новокузнецка призывает жителей заблаговременно принять меры предосторожности:

во время бури старайтесь без особой необходимости не выходить из помещений;

закройте окна, двери, чердачные люки, укрепите предметы, находящиеся на балконах;

не размещайте транспортные средства под одиноко стоящими деревьями, строительными лесами, рекламными стендами, линиями электропередач, рядом с мусорными баками;

в помещениях не находитесь вблизи окон — во время бури расположенные рядом ветви деревьев и другие предметы могут выбить оконные рамы и вызвать травмы;

во время грозы не укрывайтесь под отдельно стоящими деревьями, не подходите к опорам линий электропередач, держитесь подальше от металлических заборов и всего металлического.

О происшествиях на территории Новокузнецка, вызванных неблагоприятными погодными явлениями, сообщайте в ЕДДС города по телефонам: 32−15−15, 32−16−16.