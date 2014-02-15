Синоптики прогнозируют ненастье днём 10 июня.
В отдельных районах Кемеровской области ожидаются дожди, грозы, град. Ветер усилится до 20−25 метров в секунду. Температура воздуха при этом составит 22…27 градусов выше ноля. По северу — 17…22 градуса тепла.
Ранее ВашГород.ру сообщал о подробном прогнозе на выходные дни.
Управление по защите населения и территории Новокузнецка призывает жителей заблаговременно принять меры предосторожности:
О происшествиях на территории Новокузнецка, вызванных неблагоприятными погодными явлениями, сообщайте в ЕДДС города по телефонам: 32−15−15, 32−16−16.
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Как я понимаю своих детей у вас нет? ( Так жаль очень хотелось бы увидеть результат вашего воспитания.
Как я понимаю своих детей у вас нет? ( Так жаль очень хотелось бы увидеть результат вашего воспитания.
не раз видела,как мелкота родителям грозит, а то и руки распускает. недавно на улице наблюдала картину, как мать заботливо успокаивала ребенка, а он ей пощечины выдавал.
В общем, РОДИТЕЛИ, ПОЖАЛУЙСТА, воспитывайте своих детей нормально!!! ни окружающие люди, ни животные, никто не обязан страдать от жестокости и свинства ваших "лялечек" и "масиков". вам,кстати, самим в первую очередь достанется, когда дЕтАчКа вырастет ;))
безответственные родители и их распущенные чада - вот уж точно зло!а не зоопарки =)
Как я понимаю своих детей у вас нет? ( Так жаль очень хотелось бы увидеть результат вашего воспитания.
мечта с малых лет на руках енота подержать, погладить, покормить вкусностями..
в свои 21 только ради него собираюсь посетить сей зоопарк
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