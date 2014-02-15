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Новосибирск: Карта выходных с 9 по 12 июня

В Кузбассе объявлено штормовое предупреждение

Сегодня 09:30
1052
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
informator.news

Синоптики прогнозируют ненастье днём 10 июня.

В отдельных районах Кемеровской области ожидаются дожди, грозы, град. Ветер усилится до 20−25 метров в секунду. Температура воздуха при этом составит 22…27 градусов выше ноля. По северу — 17…22 градуса тепла.

Ранее ВашГород.ру сообщал о подробном прогнозе на выходные дни.

Управление по защите населения и территории Новокузнецка призывает жителей заблаговременно принять меры предосторожности:

  • во время бури старайтесь без особой необходимости не выходить из помещений;
  • закройте окна, двери, чердачные люки, укрепите предметы, находящиеся на балконах;
  • не размещайте транспортные средства под одиноко стоящими деревьями, строительными лесами, рекламными стендами, линиями электропередач, рядом с мусорными баками;
  • в помещениях не находитесь вблизи окон — во время бури расположенные рядом ветви деревьев и другие предметы могут выбить оконные рамы и вызвать травмы;
  • во время грозы не укрывайтесь под отдельно стоящими деревьями, не подходите к опорам линий электропередач, держитесь подальше от металлических заборов и всего металлического.

О происшествиях на территории Новокузнецка, вызванных неблагоприятными погодными явлениями, сообщайте в ЕДДС города по телефонам: 32−15−15, 32−16−16.

Комментарии 26
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Ольга
1007 1007
Отличный проект! Мы с дочей в восторге! В зоопарке чисто, постоянно работает технический персонал, звери все ухоженные! Супер, нам очень понравилось! Всем советую, кто хочет интересно провести досуг с ребенком, прямиком в Живую СКАЗКУ!!!
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Ольга М.
9 9
Нам с сыном тоже очень понравилось! Так чудесно: ходишь, вокруг тебя кролики скачут, цыплята бегают... Действительно сказка!!! Спасибо за маленькое чудо!
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Сергей
7 8
Контактный зоопарк-это не только эмоции от встречи с пушистиками, но и заряд доброты. Общение с животными раскрепощает детей, да и взрослых тоже)
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Анна
15 34
Контактные зоопарки -это зло! Смотрите и читайте сами https://vk.com/wall-59047173_78. Животным там плохо и над ними издеваются, а вы, как идиоты радуетесь этому. И издеваются в том числе и ваши дети. Вам радость, а животным грусть. Задумайтесь о своих поступках.
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Яна
43 9
Согласна с Анной, были мы в этом зоопарке, да, конечно потрогать, покормить животных круто, даже весело, но когда я увидела, как маленькие дети таскают бедных кроликов за лапы, сжимают их всячески и тоже самое проделывают с гусятами, а родители никак на это не реагируют, то первой мыслью у меня было "А сколько вообще эти животные тут проживут?"... Поэтому уважаемые родители, придя в зоопарк, следите там за своими детками, учите их обращаться с животными более осторожно и ласково, все таки они хрупкие и беззащитные!!!
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катерина
7 9
после посешения этого зоопарка ужасная алергия начилась духота помещение мизерное ребенку тоже кроме утят не чего не понравилось да и билеты 200 взрослый 170 детский это дорого для такого зоопарка
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Майская
33 6
Животные в таких зоопарках - смертника. Это для вас мимими, а животных тягают за лапы, давят, жмут. Вам бы понравилось, если бы с вашим ребенком так кто-нибудь обращался? За ногу вниз головой поднимал, сдавливал, орал? Сначала надо родителям инструктаж провести, хотя для некоторых особей это бесполезно.
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Екатерина
18 12
Ради наживы "предприниматели" готовы пойти и на живодерство. Было бы здорово буквально на неделю поменять ролями посетителей и этих замученных животных.
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Оксана Геннадьевна
20 9
А я считаю что в этом нет никакого зла и живодерства. Те дети, котрые мучают животных, это их родители плохо воспитали, зоопарки здесь не причем. По России очень много зоопарков работает, и все они нацелены на добро и желание приблизить человека к природе, получить положительные эмоции от общения с ними. Нам нравится Живая сказка. Это действительно СКАЗКА для ребенка!
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^_^
18 8
Люди пишут о том, о чем понятия не имеют. "Животные-смертники".... Как работник зоопарка, скажу: большинство зверушек (те же самые кролики) живут в зоопарке с самого открытия. Никакой жестокости по отношению к животным со стороны персонала и директоров нет, напротив, немало времени и денег тратится на уход за животными. Ветеринар регулярно осматривает зверушек. Выгуливаем и купаем лошадку, козликов. За всех животных переживаем, всех любим. Если некоторые посетители не научили своих детей нормально обращаться с животными и не прислушиваются к рекомендациям администраторов, не читают предупреждения и советы на вольерах, нашей вины тут нет. Мы животных очень любим и радеем за них :)
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читатель
28 6
Наши родители не научили своих детей любви, уважению,воспитывают уродов конченных и готовы глотку порвать за свое чадо. Иной раз видишь вот такое чадо, которое орет в магазине что-то требуя, так годов его на месте задушить, а они все тю-тю.
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Игорь 598
10 11
Наши родители не научили своих детей любви, уважению,воспитывают уродов конченных и готовы глотку порвать за свое чадо. Иной раз видишь вот такое чадо, которое орет в магазине что-то требуя, так годов его на месте задушить, а они все тю-тю.
Как я понимаю своих детей у вас нет? ( Так жаль очень хотелось бы увидеть результат вашего воспитания.
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читатель
11 1
Игорь:
Как я понимаю своих детей у вас нет? ( Так жаль очень хотелось бы увидеть результат вашего воспитания.
Дети есть,двое, выросли нормальные воспитанные люди. И воспитывают своих детей такими же воспитанными, а смотреть на них буду я и все наши знакомые и родственники. Я горжусь своими детьми и внуками, того и Вам желаю.
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читатель
8 3
Игорь:
Как я понимаю своих детей у вас нет? ( Так жаль очень хотелось бы увидеть результат вашего воспитания.
А с чего это Вы взяли, что у меня детей нет? Их у меня трое и поверьте образованные, умные и воспитанные, так же как и их дети. Детям надо объяснять что можно и как можно, а не все им позволять. А видеть результат моего воспитания Вам не обязательно. Я горжусь своими детьми и внуками, и они мне благодарны за все.
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Ольга Михайловна
12 0
А у меня есть дети, двое. Уже школьники. Но и маленькие были - не орали в магазинах, не скакали в кинотеатрах во время сеанса и т.д. Просто воспитывала в них уважение к окружающим в том числе. А все разрешать ребенку, как сейчас модно, - это не воспитание. Сами с ним потом наплачетесь. С младшим в этот зоопарк ходили, понравилось. Он у меня животных очень любит. Отказался брать в руки кроликов, т.к. они вырываются. Побоялся, что больно им сделает.
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Читательница:)
17 0
Наши родители не научили своих детей любви, уважению,воспитывают уродов конченных и готовы глотку порвать за свое чадо. Иной раз видишь вот такое чадо, которое орет в магазине что-то требуя, так годов его на месте задушить, а они все тю-тю.
Как же согласна. Детей надо сразу воспитывать. некоторые родители наивно думают, что пускай дитя творит что хочет, "вырастет - сам поймет" (как поймет, если его думать и отвечать за поступки не научили??!)

не раз видела,как мелкота родителям грозит, а то и руки распускает. недавно на улице наблюдала картину, как мать заботливо успокаивала ребенка, а он ей пощечины выдавал.

В общем, РОДИТЕЛИ, ПОЖАЛУЙСТА, воспитывайте своих детей нормально!!! ни окружающие люди, ни животные, никто не обязан страдать от жестокости и свинства ваших "лялечек" и "масиков". вам,кстати, самим в первую очередь достанется, когда дЕтАчКа вырастет ;))

безответственные родители и их распущенные чада - вот уж точно зло!а не зоопарки =)
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Кто-то
19 1
Игорь:
Как я понимаю своих детей у вас нет? ( Так жаль очень хотелось бы увидеть результат вашего воспитания.
Как я понимаю, учителем, воспитателем, аниматором, няней вы не были, и другой работой, связанной с детьми, вы не занимались? ( Так жаль, очень хотелось бы увидеть результат вашей работы с бесцеремонными родителями и их нереально распущенными, безответственными хамами-детьми ;)
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Екатерина
13 2
Замечательный зоопарк! Были там уже несколько раз и никогда не наблюдала жестокого обращения с животными ни сто стороны посетителей, ни со стороны персонала. Если детки не правильно берут на руки кроликов или утят, всегда смотрители подскажут и покажут как правильно их брать! Вообще, это очень стоящая вещь для малышей:))))
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Анна
3 6
Сегодня были всей семьей в контактном зоопарке, нам очень понравилось! Приветливые сотрудники, чистый зал(без запаха)! Много разных животных с которыми можно близко пообщаться! Спасибо за такую сказку)))
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Racoon
4 1
а енота тоже можно трогать?
мечта с малых лет на руках енота подержать, погладить, покормить вкусностями..
в свои 21 только ради него собираюсь посетить сей зоопарк
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Наталья
2 3
Животные в таких зоопарках - смертника. Это для вас мимими, а животных тягают за лапы, давят, жмут. Вам бы понравилось, если бы с вашим ребенком так кто-нибудь обращался? За ногу вниз головой поднимал, сдавливал, орал? Сначала надо родителям инструктаж провести, хотя для некоторых особей это бесполезно.
Не считаю что это дорого. Попробуйте сами прокормить всех этих животных. Нам зоопарк очень понравился, все чисто, запаха никакого
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..
7 0
К штормовому предупреждению очень странные комменты
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Акрихин
3 0
К штормовому предупреждению очень странные комменты
Видно из зоопарка ...после попойки выпустили?))))
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z
2 0
К штормовому предупреждению очень странные комменты
Главное чтобы самолеты в таилынды летали.
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житель
1 0

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Валерия
0 0
К штормовому предупреждению очень странные комменты
Это уже последствия шторма. Вон чё у людей в головах делается)))
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