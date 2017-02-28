Общественная палата подвела промежуточные итоги акции «Марафон добрых дел» и на основе этого назвала самые добрые города страны.
Как сообщает РИА Новости, экологическая акция «Марафон добрых дел» стартовала 1 марта, её целью является вовлечение россиян в благотворительную и волонтёрскую деятельность.
Как пояснила инициатор акции, член ОП Елена Сутормина, рейтинг городов был составлен на основе числа добрых дел, совершённых жителями российских городов, принявших участие в акции.
«Самым добрым городом стал Санкт-Петербург. Второе место заняли Химки, а третье — Кронштадт. Далее расположились Казань, Ульяновск, Чебоксары, Уссурийск, Москва, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород», — пояснила она.
По её словам, именно эти города, попавшие в рейтинг, организовали наибольшее количество экологических мероприятий. Речь идёт о субботниках, акциях по сбору вторсырья и утилизации опасных отходов, а также о мероприятиях по сбору благотворительной помощи приютам для животных.
Елена Сутормина добавила, что за три месяца проведения акции в ней поучаствовало более 100 тыс. человек из 1600 населенных пунктов.
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