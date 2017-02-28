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Учёные назвали факторы, влияющие на продолжительность жизни

Сегодня 13:15
223
Автор:
Ксения Лысенко
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
livefomdet.ru

Шведские учёные назвали основные факторы, которые связаны с увеличением продолжительности жизни человека.

Как рассказывает Lenta.ru со ссылкой на исследование Journal of Internal Medicine, достичь глубокой старости помогут: отказ от курения, регулярная физическая активность (не менее 150 минут в неделю), умеренное употребление спиртного (не более 14 алкогольных единиц в неделю, единица — примерно 30 граммов водки), а также сбалансированная диета.

В исследовании участвовали 33 тыс. мужчин и 30 тыс. женщин в возрасте от 45 до 83 лет, у которых на момент начала эксперимента не было зарегистрировано раковых и сердечно-сосудистых заболеваний. Спустя 16 лет в первоначальной группе ушли из жизни более 8,5 тыс. мужчин и 6,5 тыс. женщин, а выяснение причин их смерти показало связь между образом жизни и ее продолжительностью

Если риск умереть от всех причин принять за единицу для тех, кто соблюдает два фактора из списка или меньше, то в сравнении с теми людьми, кто выполняет все четыре списка, он меньше в два раза — 0,47 для мужчин и 0,39 для женщин. Если переводить в годы, то это соответствует увеличению средней продолжительности жизни на 4,1 и 4,9 года соответственно.

Комментарии 6
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Chak
3 22
420гр. водки в неделю? По мне это очень много.
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гандон
14 2
420гр. водки в неделю? По мне это очень много.
значит скоро помрешь
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:(
0 0
онанизм укрепляет организм
Сижу в Интернете в квартире родной,
А рядом подруга кончает рукой,
Забыл про подругу, забыл про миньет,
Виною в этом мой друг Интернет.
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чиги
0 0
420гр. водки в неделю? По мне это очень много.
Как то раз один монах
Плоть свою смирял... в штанах
Жамкал, теребил и тискал,
Смотрит: выросла пиписка
Он ее душил и мял,
Господа на помощь звал
Внял господь его мольбам -
Змей рыгнул, устал, опал...
Богословская наука
Укрепив монаху руку
Продолжает помогать
Праведникам плоть смирять
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)
0 0
Понятно. Работать не более 2,5 часов в неделю и выпивать поллитры водки.
Эти ученые студенты даже элементарных вещей не знают, что по пьяне даже не курящие курят. -)
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