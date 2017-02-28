Шведские учёные назвали основные факторы, которые связаны с увеличением продолжительности жизни человека.

Как рассказывает Lenta.ru со ссылкой на исследование Journal of Internal Medicine, достичь глубокой старости помогут: отказ от курения, регулярная физическая активность (не менее 150 минут в неделю), умеренное употребление спиртного (не более 14 алкогольных единиц в неделю, единица — примерно 30 граммов водки), а также сбалансированная диета.

В исследовании участвовали 33 тыс. мужчин и 30 тыс. женщин в возрасте от 45 до 83 лет, у которых на момент начала эксперимента не было зарегистрировано раковых и сердечно-сосудистых заболеваний. Спустя 16 лет в первоначальной группе ушли из жизни более 8,5 тыс. мужчин и 6,5 тыс. женщин, а выяснение причин их смерти показало связь между образом жизни и ее продолжительностью

Если риск умереть от всех причин принять за единицу для тех, кто соблюдает два фактора из списка или меньше, то в сравнении с теми людьми, кто выполняет все четыре списка, он меньше в два раза — 0,47 для мужчин и 0,39 для женщин. Если переводить в годы, то это соответствует увеличению средней продолжительности жизни на 4,1 и 4,9 года соответственно.