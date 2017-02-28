В Новокузнецке осудят бездомного, который не оценил помощь сочувствующих ему людей и обокрал их.

В первом инциденте новокузнечане решили приютить бездомного и оставили его на ночь у себя дома. Мужчина, дождавшись пока хозяева уснут, забрал их мобильные телефоны и покинул место преступления, передаёт vse42.ru.

Когда вырученные средства от продажи техники кончились, бомж встретил другого своего знакомого, который решил его накормить. Как и в первом случае, бездомный покинул дом мужчины с прихваченным телефоном.

Теперь его обвиняют в кражах, за что он может лишиться свободы на срок до четырёх лет.