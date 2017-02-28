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Новокузнецкий бездомный дважды обокрал помогающих ему людей

Сегодня 15:08
644
Автор:
Ксения Лысенко
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
1index.ru

В Новокузнецке осудят бездомного, который не оценил помощь сочувствующих ему людей и обокрал их.

В первом инциденте новокузнечане решили приютить бездомного и оставили его на ночь у себя дома. Мужчина, дождавшись пока хозяева уснут, забрал их мобильные телефоны и покинул место преступления, передаёт vse42.ru.

Когда вырученные средства от продажи техники кончились, бомж встретил другого своего знакомого, который решил его накормить. Как и в первом случае, бездомный покинул дом мужчины с прихваченным телефоном.

Теперь его обвиняют в кражах, за что он может лишиться свободы на срок до четырёх лет.

Комментарии 5
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Яяя
6 0
Ну,теперь хоть обогрет и накормлен будет. И не считать звезды,когда засыпает
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Я так кумекаю:
0 0
По принципу УК(управляющих компаний) - мы им работу, а они нас обворовывают ... 1!2!3!4!
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