В Новокузнецке осудят бездомного, который не оценил помощь сочувствующих ему людей и обокрал их.
В первом инциденте новокузнечане решили приютить бездомного и оставили его на ночь у себя дома. Мужчина, дождавшись пока хозяева уснут, забрал их мобильные телефоны и покинул место преступления, передаёт vse42.ru.
Когда вырученные средства от продажи техники кончились, бомж встретил другого своего знакомого, который решил его накормить. Как и в первом случае, бездомный покинул дом мужчины с прихваченным телефоном.
Теперь его обвиняют в кражах, за что он может лишиться свободы на срок до четырёх лет.
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