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Часть новокузнечан останется без горячей воды

Часть новокузнечан останется без горячей воды

Сегодня 08:00
1243
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
kursktv.ru

Греть воду и мыться с ковшиком придётся две недели.

В Новокузнецке продолжается подготовка к следующему отопительному сезону.

С 12 по 25 июня отключение горячего водоснабжения ждёт потребителей Центральной ТЭЦ. Воды не будет в домах на улице Кирова после кольца на Доме быта, на части улицы Павловского до реки Аба, на улице Запорожской и уже от реки Аба — на Орджоникидзе, части Кузнецкстроевского проспекта, в Куйбышеве, на Металлургов, Лазо, Энтузиастов, ДОЗ и в завокзальной части.

Подробный график отключений горячей воды можно посмотреть здесь.

Комментарии 6
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z
5 0
А зукнецов, то себе попозжа воду горяченьку отключил.
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Венz
3 0
А зукнецов, то себе попозжа воду горяченьку отключил.
А в Маскве гарант наверно тоже две недели ковшиковм...
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Дон Хенаро 42809
3 2

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Кстати:
2 0
И на чем мне добраться из Абашево, до какой остановки. На Кирова остановка, думаю.
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Валерия
1 0
А в Маскве гарант наверно тоже две недели ковшиковм...
В центре Москвы никогда не отключают воду, а остальным (тоже в центре), ну, максимум на три дня (оказывается этого вполне достаточно вместо двух недель)
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ВашГород.ру 75
0 0

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