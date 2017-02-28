Греть воду и мыться с ковшиком придётся две недели.

В Новокузнецке продолжается подготовка к следующему отопительному сезону.

С 12 по 25 июня отключение горячего водоснабжения ждёт потребителей Центральной ТЭЦ. Воды не будет в домах на улице Кирова после кольца на Доме быта, на части улицы Павловского до реки Аба, на улице Запорожской и уже от реки Аба — на Орджоникидзе, части Кузнецкстроевского проспекта, в Куйбышеве, на Металлургов, Лазо, Энтузиастов, ДОЗ и в завокзальной части.

Подробный график отключений горячей воды можно посмотреть здесь.