В нём Илья Середюк рассказал о главном богатстве города и передал пожелания жителям.

Глава Кемерова Илья Середюк записал видеообращение к горожанам. Он поздравил кемеровчан с Днём России и Днём города. Ролик опубликован на странице главы города во «ВКонтакте».

Илья Середюк отметил, что главное достояние областной столицы — её жители. Он поблагодарил всех горожан за созидательный труд и пожелал здоровья, благополучия, удачи во всех делах, семейного счастья и тепла.

Напомним, День города в Кемерове отмечается 12 июня. Ранее ВашГород.ру рассказывал о праздничных мероприятиях, посвящённых торжеству, а также об ограничениях движения транспорта в этот день. Полную программу мероприятий можно посмотреть здесь.