Госдума намерена ограничить число животных, которых человек сможет содержать в своем жилом помещении.

Сейчас в России готовится ко второму чтению законопроект об ответственном обращении с животными. Когда его примут, появится подзаконный акт, определяющий предельную численность четвероногих в квартирах россиян. Об этом РИА Новости рассказал зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов.

По его словам, эта мера обеспечила бы надлежащие условия содержания животного, а также предотвратила бы конфликты между соседями.

Когда в одном жилом помещении находится несчитаемое количество кошек или ещё кого-то, соответственно это приводит к нарушению прав других жителей, — отметил депутат.

Нормы содержания животных должны будут разработать ветеринарные службы.

Кроме того, поправки к закону вводят запрет на содержание животного в местах общественного питания. При этом, по словам Владимира Панова, допускаются «разумные исключения».

Также законопроект устанавливает более жесткие требования по выгулу животных.