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Часть новокузнечан останется без горячей воды

Россиянам ограничат число животных в квартирах

Сегодня 09:56
1476
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
zabaka.ru

Госдума намерена ограничить число животных, которых человек сможет содержать в своем жилом помещении.

Сейчас в России готовится ко второму чтению законопроект об ответственном обращении с животными. Когда его примут, появится подзаконный акт, определяющий предельную численность четвероногих в квартирах россиян. Об этом РИА Новости рассказал зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов.

По его словам, эта мера обеспечила бы надлежащие условия содержания животного, а также предотвратила бы конфликты между соседями.

Когда в одном жилом помещении находится несчитаемое количество кошек или ещё кого-то, соответственно это приводит к нарушению прав других жителей, — отметил депутат.

Нормы содержания животных должны будут разработать ветеринарные службы.

Кроме того, поправки к закону вводят запрет на содержание животного в местах общественного питания. При этом, по словам Владимира Панова, допускаются «разумные исключения».

Также законопроект устанавливает более жесткие требования по выгулу животных.

Комментарии 10
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петя Великий
9 20
давно пора что то с животными делать - засрали все подъезды
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13
2 4
Видимо, к двуногим и безногим это не отнесётся ))) К чёрту кошек и собак - попугаи, змеи, рыбы!
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читатель
4 8
От породы тоже зависит. Если мелкие собаки, то вообще не мешают.А с кошками лучше не больше 2.
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777
2 1

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

Валите отсюда, это не ваша тема. Или вы относите себя к кошкам и хорькам?
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Читатель
28 0
давно пора что то с животными делать - засрали все подъезды
Разумное количество животных в доме согласна, а вот с вашим комментом нет, спросите людей живущих рядом с пивнушками, кто им больше срет в подъезде кошка или двуногий алконавт? У нас пока на углу пивник не закрыли ужас, что творилось, хоть и домофон на подъезде. А сейчас все чисто и хорошо, хоть и живут у нас и в подъезде семьи с животными, и во дворе бездомные кошки 3 штуки. Так что кто больше срет это очень спорный вопрос.
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z
3 1
Странно, а почему бы не заняться более важными делами?
В регионах, например, в кубасе большинство федеральных закоников не работают.
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Денис
2 0
Они скоро переписью животных займутся)))
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Гала
5 4
давно пора что то с животными делать - засрали все подъезды
Вы хуже животного, вы недочеловек! Таких уродов моральных в расход надо в первую очередь пускать!
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русская13
1 1
давно пора что то с животными делать - засрали все подъезды
после таких слов вы садист и биомусор,опасный для общества.
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виктори
0 0
за что депутаты деньги получают? Им что,заняться больше нечем?Лучше бы приняли закон о приютах для животных.И правильно многие пишут- очень много людей,засирающих подъезды и все вокруг, на каждом углу строятся новые пивнушки,вот об этом бы писали и принимали законы.Уж оставьте вы бедных животных-они итак от сволочных людишек страдают
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