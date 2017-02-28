Госдума намерена ограничить число животных, которых человек сможет содержать в своем жилом помещении.
Сейчас в России готовится ко второму чтению законопроект об ответственном обращении с животными. Когда его примут, появится подзаконный акт, определяющий предельную численность четвероногих в квартирах россиян. Об этом РИА Новости рассказал зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов.
По его словам, эта мера обеспечила бы надлежащие условия содержания животного, а также предотвратила бы конфликты между соседями.
Когда в одном жилом помещении находится несчитаемое количество кошек или ещё кого-то, соответственно это приводит к нарушению прав других жителей, — отметил депутат.
Нормы содержания животных должны будут разработать ветеринарные службы.
Кроме того, поправки к закону вводят запрет на содержание животного в местах общественного питания. При этом, по словам Владимира Панова, допускаются «разумные исключения».
Также законопроект устанавливает более жесткие требования по выгулу животных.
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