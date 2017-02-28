Он состоится в понедельник, 12 июня.

Случилось что-то невероятное: одной из групп организаторов удалось выиграть областной суд, и мэр был вынужден согласовать митинг на площади общественных мероприятий. Мероприятие на Запсибе мы отменяем, пару человек туда отправим для информирования горожан о переносе митинга в связи с решением суда, — рассказал novokuznetsk.su новокузнечанин Денис Шакин.

Акция начнётся в 15:00 на площади общественных мероприятий Центрального района.

Как отмечает издание, изначально городские власти согласовали мероприятие на площадке у бывшего кинотеатра «Берёзка» на Запсибе.

Организаторы приглашают горожан высказаться о ситуации с коррупцией в городе и стране, с хоккейным «Металлургом» и круговой порукой в администрации Новокузнецка.