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Часть новокузнечан останется без горячей воды

В Новокузнецке разрешили провести антикоррупционный митинг в центре города

Сегодня 11:30
1020
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
img.tyt.by

Он состоится в понедельник, 12 июня.

Случилось что-то невероятное: одной из групп организаторов удалось выиграть областной суд, и мэр был вынужден согласовать митинг на площади общественных мероприятий. Мероприятие на Запсибе мы отменяем, пару человек туда отправим для информирования горожан о переносе митинга в связи с решением суда, — рассказал novokuznetsk.su новокузнечанин Денис Шакин.

Акция начнётся в 15:00 на площади общественных мероприятий Центрального района.

Как отмечает издание, изначально городские власти согласовали мероприятие на площадке у бывшего кинотеатра «Берёзка» на Запсибе.

Организаторы приглашают горожан высказаться о ситуации с коррупцией в городе и стране, с хоккейным «Металлургом» и круговой порукой в администрации Новокузнецка.

Комментарии 38
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красный партизанин
12 3
пулемёт с собой брать?
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Неудобный
22 2
Здорово! Тем более надо идти!
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Злючка
11 1
Чтобы пошел вразрез интересов администрации? Неужели дожили до демократии?
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ЖИТЕЛЬ
9 30
А мы на даче будем уже третий день. Полевая страда, митинговать некогда. Как и сто лет назад на митинги ходят лоботрясы и карьеристы.
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Прохожий
12 2
Неужто какие то перемены к здравому смыслу?
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Димаха Трейдер
4 27
Это что за суд такой ?? ужас ..Пусть бы на Березке между собой и митинговали ..ппц
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читатель
5 22
А мне митинги и акции не интересны. Все это пустое сотрясание воздуха. Лучше высплюсь в выходной.
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Блашик
3 5
А где Хенара ? Уже который день призывов от него нет.
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пр
4 9
А мы на даче будем уже третий день. Полевая страда, митинговать некогда. Как и сто лет назад на митинги ходят лоботрясы и карьеристы.
согласен
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123
11 2
Готовим плакаты. Правительство - в отставку! Тупина - на колыму.. Озеро и уточку - в Сирию ))
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123
0 0
А где Хенара ? Уже который день призывов от него нет.
Ты суслика видишь? А он есть. ©ДМБ
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Николай
10 1
А мы на даче будем уже третий день. Полевая страда, митинговать некогда. Как и сто лет назад на митинги ходят лоботрясы и карьеристы.
а комментарии строчить в интернете время всегда есть
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Акрихин
7 1
А мы на даче будем уже третий день. Полевая страда, митинговать некогда. Как и сто лет назад на митинги ходят лоботрясы и карьеристы.
Правильно!
Осенью накормишь лоботрясов!)))
Так как нет достойно-оплачиваемой работы!
Жди нашествия на твои поля)))
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Акрихин
10 1
А мне митинги и акции не интересны. Все это пустое сотрясание воздуха. Лучше высплюсь в выходной.
Смотри не проспи...........
Пока не ввели налог на сон)))
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Акрихин
5 0
А где Хенара ? Уже который день призывов от него нет.
С его подачи ....эта новость!
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z
4 7
А смысл митинга? Походить поорать? Потрясти плакатиками?
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123
4 0
Про Дуреева надо плакатик тоже сделать. Например
Дуреев 404. Уже месяц Not Found...
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123
14 1
А смысл митинга? Походить поорать? Потрясти плакатиками?
Чего тупишь? Чем больше выйдет людей на итинги, тем очевидней будет, что выборы в кемской волости были сфальсифицированы. 96,69% - это фальсификат! За едрокрыс уже давно никто не голосует. Об этом нужно сказать на митинге. Если будут журналисты, то возможно покажут репортаж по дебилизатору и тогда упоротые бабки увидят, что такое крысократия и как на нее реагируют граждане, которым не все равно.
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Акрихин
8 1
А смысл митинга? Походить поорать? Потрясти плакатиками?
Зачем орать и трясти плакатами?У меня ...есть вопросы...к Навальному...и прочим!
А смысл....чтоб система призадумалась....сколько можно делать деньги на костях народа!?
Чем больше выйдет....тем больше будут подвижки в лучшую сторону!

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Людмила
15 1
А смысл митинга? Походить поорать? Потрясти плакатиками?
Смысл митинга:показать правительству,что его отношением к народу не довольны ни 2-3 человека,а большинство населения страны,и ,если Власти не намерены ничего менять для улучшения жизни основной массы жителей РФ,то напряжение будет только расти. 12 июня 2017 года митинги пройдут по всей РФ.
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Прохожий
10 1
А смысл митинга? Походить поорать? Потрясти плакатиками?
Смысл митинга:обьединение народа.Далее будут более кардинальные действия во имя России.
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скотобаза
2 1
Это что за суд такой ?? ужас ..Пусть бы на Березке между собой и митинговали ..ппц
вам жалко ?
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Акрихин
5 3
Смысл митинга:обьединение народа.Далее будут более кардинальные действия во имя России.
Кардинальными мерами...должно быть то...
что б люди завалили всю судебную систему исками!
Но никак ни то ...что произошло в Украине!
Одни дегенераты пришли на смену другим дегенератам!
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Ирина
5 0
Освободите образование от Вержицкого и Соловьевой!!!
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Прохожий
2 0
Кардинальными мерами...должно быть то...
что б люди завалили всю судебную систему исками!
Но никак ни то ...что произошло в Украине!
Одни дегенераты пришли на смену другим дегенератам!
Конечно не силовой метод,согласен с вами,но история говорит о том власть будет стрелять когда народ не попросит справедливости а потребует ее.
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Дон Хенаро 42809
4 2
А где Хенара ? Уже который день призывов от него нет.
Здесь я))))
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Дон Хенаро 42809
8 1
ВГ, большое спасибо Вам за размещение информации....
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хожу-брожу
3 0
Неужто какие то перемены к здравому смыслу?
Так точно перемены, пока начальник под капельницей.
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хожу-брожу
2 0
Неужто какие то перемены к здравому смыслу?
Так точно перемены, пока начальник под капельницей.
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Торговец черным деревом
1 2
Прогноз погоды помог встрече 12го.
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да-да
3 1
Прогноз погоды помог встрече 12го.
Тут очередное штормовое предупреждение МЧС передало, по этому и отдали площадь под митинг, все равно ливень народ разгонит.
Представляю сколько завтра туда полицаев нагонят, на каждого человека по два россгвардейца с автоматами, да технику свою пригонят под митингующих.
Жуликам завтра красота! Все внутренние органы при деле в одном месте соберутся!
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читатель
2 2
Тут очередное штормовое предупреждение МЧС передало, по этому и отдали площадь под митинг, все равно ливень народ разгонит.
Представляю сколько завтра туда полицаев нагонят, на каждого человека по два россгвардейца с автоматами, да технику свою пригонят под митингующих.
Жуликам завтра красота! Все внутренние органы при деле в одном месте соберутся!
кого там охранять человек 30-40 мож на митинг этот прийдет.
Даже подорожнику продажи не сделают).
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Л.
1 2
А где Хенара ? Уже который день призывов от него нет.
Он был на теме "Ограничение домашних животных". Наконец-то нашёл своих!:)
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Житель
1 2
а комментарии строчить в интернете время всегда есть
Сильный дождина загнал в дом. А вот если и завтра такой же будет, митингующие долго не продержатся, это точно.:)))
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Читатель
1 0
Конечно не силовой метод,согласен с вами,но история говорит о том власть будет стрелять когда народ не попросит справедливости а потребует ее.
Вам надо, чтобы власть стреляла? Вот и вся Ваша идея митинга - провокация.
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Прохожий
1 1
Вам надо, чтобы власть стреляла? Вот и вся Ваша идея митинга - провокация.
Я категорически против стрельбы но факты упрямая вещь.Воры у власти добровольно не отдадут народу народное.
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Пиночет
1 1
Коррупция в России непобедима без Сталина И.В. Всех ИХ на стадион вместе с футболистами и под пулемётный огонь. Исчезнут коррупционеры и футболисты с хоккеистами будут играть на совесть за свою державу, а не за набитость долларами карманов.
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