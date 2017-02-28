Он состоится в понедельник, 12 июня.
Случилось что-то невероятное: одной из групп организаторов удалось выиграть областной суд, и мэр был вынужден согласовать митинг на площади общественных мероприятий. Мероприятие на Запсибе мы отменяем, пару человек туда отправим для информирования горожан о переносе митинга в связи с решением суда, — рассказал novokuznetsk.su новокузнечанин Денис Шакин.
Акция начнётся в 15:00 на площади общественных мероприятий Центрального района.
Как отмечает издание, изначально городские власти согласовали мероприятие на площадке у бывшего кинотеатра «Берёзка» на Запсибе.
Организаторы приглашают горожан высказаться о ситуации с коррупцией в городе и стране, с хоккейным «Металлургом» и круговой порукой в администрации Новокузнецка.
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Осенью накормишь лоботрясов!)))
Так как нет достойно-оплачиваемой работы!
Жди нашествия на твои поля)))
Пока не ввели налог на сон)))
Дуреев 404. Уже месяц Not Found...
А смысл....чтоб система призадумалась....сколько можно делать деньги на костях народа!?
Чем больше выйдет....тем больше будут подвижки в лучшую сторону!
что б люди завалили всю судебную систему исками!
Но никак ни то ...что произошло в Украине!
Одни дегенераты пришли на смену другим дегенератам!
что б люди завалили всю судебную систему исками!
Но никак ни то ...что произошло в Украине!
Одни дегенераты пришли на смену другим дегенератам!
Представляю сколько завтра туда полицаев нагонят, на каждого человека по два россгвардейца с автоматами, да технику свою пригонят под митингующих.
Жуликам завтра красота! Все внутренние органы при деле в одном месте соберутся!
Представляю сколько завтра туда полицаев нагонят, на каждого человека по два россгвардейца с автоматами, да технику свою пригонят под митингующих.
Жуликам завтра красота! Все внутренние органы при деле в одном месте соберутся!
Даже подорожнику продажи не сделают).