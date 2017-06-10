Полицейские определили самые распространённые причины автоугонов.
Число хищений машин в России год от года сокращается. Вместе с тем, только по официальным данным, автоугоны происходят каждые 30 минут, пишет «Российская газета».
В Главном управлении уголовного розыска МВД назвали 8 основных причин автомобильных краж.
Этот способ назвали наиболее простым. Он включает в себя похищение автомобиля; подбор (через базы данных дилерской сети или организаций по ремонту, обслуживанию и реализации запчастей) машины такой же марки, модели и цвета; нанесение на похищенное транспортное средство аналогичных маркировочных обозначений и изготовление поддельных документов, которые и помогут сбыть автомобиль.
Это наиболее безопасный и трудно выявляемый способ. Схема такая же, как и в предыдущем случае, только маркировку наносят не от «двойника», а от так называемого тотального или устаревшего автомобиля.
Самый прибыльный и поэтому востребованный способ. Как правило, он касается автомобилей с солидным пробегом и уже сошедших с конвейера моделей. Однако с учётом роста спроса на запчасти и возможностей их сбыта через интернет, все чаще с этой целью похищают и новые машины.
В этой схеме похищенный автомобиль становится, как правило, «двойником» машины из другой страны, откуда, якобы, он и прибыл.
Машину похищают для продажи за границей, где её легализуют тем или иным способом.
Этот способ, по данным полиции, был характерен для России конца 1990-х, но в дальнейшем утратил актуальность. Однако в последнее время правоохранительные органы вновь фиксируют такие случаи.
Как правило, для сдачи в пункты приема лома металлов похищают старые машины, так называемые подснежники, которые долгое время простаивают во дворах или на улицах, но не сняты с регистрационного учета.
Здесь много всевозможных. Самая примитивная — когда «похищенный» по заказу владельца автомобиль сбывается по заниженной стоимости. Хозяин, кроме денег за продажу, получает ещё и страховые выплаты за якобы угнанный автомобиль.
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