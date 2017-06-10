Полицейские определили самые распространённые причины автоугонов.

Число хищений машин в России год от года сокращается. Вместе с тем, только по официальным данным, автоугоны происходят каждые 30 минут, пишет «Российская газета».

В Главном управлении уголовного розыска МВД назвали 8 основных причин автомобильных краж.

Хищение автомобиля и его дальнейшая легализация под видом «двойника».

Этот способ назвали наиболее простым. Он включает в себя похищение автомобиля; подбор (через базы данных дилерской сети или организаций по ремонту, обслуживанию и реализации запчастей) машины такой же марки, модели и цвета; нанесение на похищенное транспортное средство аналогичных маркировочных обозначений и изготовление поддельных документов, которые и помогут сбыть автомобиль.

Хищение автомобиля с дальнейшим изменением идентификационных обозначений под данные автомашины, получившей «тотальные» повреждения в результате ДТП, возгорания или каких-то природных катаклизмов, а также под устаревший автомобиль.

Это наиболее безопасный и трудно выявляемый способ. Схема такая же, как и в предыдущем случае, только маркировку наносят не от «двойника», а от так называемого тотального или устаревшего автомобиля.

Хищение автомобиля с целью его последующего разукомплектования на запасные части.

Самый прибыльный и поэтому востребованный способ. Как правило, он касается автомобилей с солидным пробегом и уже сошедших с конвейера моделей. Однако с учётом роста спроса на запчасти и возможностей их сбыта через интернет, все чаще с этой целью похищают и новые машины.

Хищение автомобиля с целью изменения его идентификационных обозначений и последующей «очистки» путём таможенного оформления.

В этой схеме похищенный автомобиль становится, как правило, «двойником» машины из другой страны, откуда, якобы, он и прибыл.

Хищение автомобиля с целью его вывоза за пределы России.

Машину похищают для продажи за границей, где её легализуют тем или иным способом.

Хищение автомобиля с целью получения вознаграждения за его возврат.

Этот способ, по данным полиции, был характерен для России конца 1990-х, но в дальнейшем утратил актуальность. Однако в последнее время правоохранительные органы вновь фиксируют такие случаи.

Хищение автомобиля с целью его последующей сдачи на металлолом.

Как правило, для сдачи в пункты приема лома металлов похищают старые машины, так называемые подснежники, которые долгое время простаивают во дворах или на улицах, но не сняты с регистрационного учета.

Хищение автомобилей с целью совершения различных мошеннических действий.

Здесь много всевозможных. Самая примитивная — когда «похищенный» по заказу владельца автомобиль сбывается по заниженной стоимости. Хозяин, кроме денег за продажу, получает ещё и страховые выплаты за якобы угнанный автомобиль.