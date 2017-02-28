Президент России Владимир Путин ответил на вопрос режиссёра Оливера Стоуна о желании быть царём.
Не стоит стремиться к абсолютной власти и «быть царём», главное — правильно распорядиться теми полномочиями, которые уже есть, заявил глава государства.
В интервью с Путиным американский режиссёр заметил, что многие говорят, будто президент РФ стремится «стать царём»
Вопрос в том, чтобы распорядиться хотя бы той властью, которая у тебя есть. Распорядиться правильно, — цитирует РИА Новости ответ Владимира Путина.
Документальный фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» в четырёх частях будет демонстрироваться на американском кабельном телеканале Showtime 12—15 июня. В России четырёхсерийный фильм покажут на Первом канале 19—22 июня. В эфир выпуски будут выходить в 21:30 по московскому времени, уточняет novokuznetsk.su.
Отрывки из фильма Стоуна опубликованы на канале Showtime на ютьубе.
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и кровь народную сосет
а добрый путин настоящий
в застенке темном на цепи