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Часть новокузнечан останется без горячей воды

Путин ответил на вопрос о желании «стать царём»

Сегодня 15:11
530
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
mtdata.ru

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос режиссёра Оливера Стоуна о желании быть царём.

Не стоит стремиться к абсолютной власти и «быть царём», главное — правильно распорядиться теми полномочиями, которые уже есть, заявил глава государства.

В интервью с Путиным американский режиссёр заметил, что многие говорят, будто президент РФ стремится «стать царём»

Вопрос в том, чтобы распорядиться хотя бы той властью, которая у тебя есть. Распорядиться правильно, — цитирует РИА Новости ответ Владимира Путина.

Документальный фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» в четырёх частях будет демонстрироваться на американском кабельном телеканале Showtime 12—15 июня. В России четырёхсерийный фильм покажут на Первом канале 19—22 июня. В эфир выпуски будут выходить в 21:30 по московскому времени, уточняет novokuznetsk.su.

Отрывки из фильма Стоуна опубликованы на канале Showtime на ютьубе.

Комментарии 5
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Венz
0 2
Нам еще царей не хватало!
А вот Поклонская и с Жириновским счтитают, что именно царя нам не хватает.
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говорят -царь то ненастоящий
3 4
в кремле сидит кровавый путин
и кровь народную сосет
а добрый путин настоящий
в застенке темном на цепи
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Mugler
3 3
Опять туповатые журналистские вопросы от американцев, ему надо было ответить: не ваше собачье дело, пиндосы.
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олег
0 1
только если сразу в подвал Ипатьевского дома
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