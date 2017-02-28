15-летний школьник скончался до приезда «скорой помощи».

Трагедия произошла в посёлке Каз в Таштагольском районе.

Школьник скончался до приезда скорой помощи. Как уточняет Правоохранительный портал Кузбасса, подросток залез на неогороженный трансформатор, установленный на опорах. По словам друга погибшего, ребята играли в догоняшки. Парень решил спрятаться на электровышке. Там он задел головой оголённый провод и получил смертельный удар током.

По информации издания, после произошедшего электрики в срочном порядке начали работы на трансформаторе, в частности, огородили будку.

Обстоятельства гибели школьника устанавливают следователи.