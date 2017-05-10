Когда понедельник — выходной день, сделать утро ещё более приятным сложно. Но мы постараемся.

Пользователи «ВКонтакте» умиляются доброй истории, которая произошла несколько лет тому назад в Новосибирском зоопарке. Там брошенного мамой рысёнка усыновила обычная кошка. У питомицы недавно родились свои малыши и она, по-видимому, приняла рысёнка за одного из своих детей. Животные отлично ладили и играли друг с другом.

Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»

Блогер из Германии Der Schulte показал в своём новом видео, как и что едят люди из разных стран. Ролик полон стереотипов, но тем не менее очень забавен. Кстати, подписчики парня из многих государств даже обиделись на него. А между тем над своей нацией он тоже пошутил.

Москвич Георгий Аристов уверенно набирает подписчиков в «Инстаграме» и личном паблике во «ВКонтакте». Молодой человек коллекционирует редкие растения (в основном суккуленты) и с удовольствием показывает их своим подписчикам. А ещё у него можно почерпнуть идею для личного садика из комнатных цветов.

Публикация от Master Georgiy Aristov (@rare_succulents) Май 10 2017 в 1:24 PDT

Публикация от Master Georgiy Aristov (@rare_succulents) Июн 10 2017 в 7:19 PDT

Публикация от Master Georgiy Aristov (@rare_succulents) Июн 8 2017 в 5:53 PDT

Японцы продолжают удивлять мир неожиданными идеями. Эта пара вместо свадебных фотографий у достопримечательностей решила сняться на фоне взрыва. Для этого им пришлось привлечь десятки людей. Получилось эффектно.

Удачной недели!