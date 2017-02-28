0 0
обоссал
ответить
Мамы, которые кормят малышей грудью, реже рискуют заболеть раком тела матки.
К такому выводу пришли австралийские учёные. Они изучили 26 000 мам с детьми, у 9 000 из которых был вышеупомянутый недуг. Результаты показали, что у женщин, кто кормил детей своим молоком, риск заболеть меньше на 11%. Специалисты связывают это с эстрогеном — именно этот гормон стимулирует рак тела матки. Во время кормления грудью его уровень понижается.
Сейчас эксперты изучают, как грудное вскармливание влияет на рак яичников, сообщает MedPortal.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.