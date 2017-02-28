Сегодня Кемерово празднует День города и День России.
На площадках проходят торжественные мероприятия. Они завершатся праздничным фейерверком на Университетском мосту. Первые залпы прогремят в 22.30.
Продлится салют восемь минут.
Напомним, сегодня в честь Дня России горожан ждёт праздник в «Парке Чудес».
Также ВашГород.ру сообщал, какие ещё торжества ждут кемеровчан в День города, и кто из звёзд выступит на площади Советов. Напомним, 12 июня на Дне города жители смогут выиграть велосипед, а малыши — бесплатно посмотреть мультфильм.
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