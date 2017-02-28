Новокузнечанам станут начислять плату за ЖКУ по-другому.

Сейчас жители вносят от 50% до 70% от реального тарифа, вне зависимости от размера квартиры. Остальное компенсирует бюджет города.

Однако в ближайшее время льготу будут предоставлять по-другому.

Замглавы города по экономическим вопросам Ирина Прошунина напомнила, что есть региональные стандарты нормативной площади жилого помещения, размеры которых установлены Законом Кемеровской области от 10 июня 2005 года № 66-ОЗ. Это 33 квадратных метра общей площади на одиноко проживающего человека, 42 — на семью из двух человек, 18 — на одного члена семьи из трёх и более человек.

Именно по этим стандартам в городе рассчитают субсидии, сообщает Novokuznetsk.su. В итоге размер оплаты за ЖКУ станет соответствовать федеральным и местным законам.

Вскоре в городе создадут рабочую группу, которая решит вопрос с начислением платы за ЖКУ.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, у многих новокузнечан увеличится платёжка за коммуналку.