Новокузнечанам станут начислять плату за ЖКУ по-другому.
Сейчас жители вносят от 50% до 70% от реального тарифа, вне зависимости от размера квартиры. Остальное компенсирует бюджет города.
Однако в ближайшее время льготу будут предоставлять по-другому.
Замглавы города по экономическим вопросам Ирина Прошунина напомнила, что есть региональные стандарты нормативной площади жилого помещения, размеры которых установлены Законом Кемеровской области от 10 июня 2005 года № 66-ОЗ. Это 33 квадратных метра общей площади на одиноко проживающего человека, 42 — на семью из двух человек, 18 — на одного члена семьи из трёх и более человек.
Именно по этим стандартам в городе рассчитают субсидии, сообщает Novokuznetsk.su. В итоге размер оплаты за ЖКУ станет соответствовать федеральным и местным законам.
Вскоре в городе создадут рабочую группу, которая решит вопрос с начислением платы за ЖКУ.
Как ранее сообщал ВашГород.ру, у многих новокузнечан увеличится платёжка за коммуналку.
Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.
Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.
Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.
Достали уже н е д и м о н ы с гарантами и ж о п о л и з ы депутаты своим позорным командованием!
Ничего не могут, и хрен выгонишь! Одно утешает, хоть и сами в нищету по любому уйдем, так и этих америкосы додавят и "свои" же олигархи их сдадут!
Достали уже н е д и м о н ы с гарантами и ж о п о л и з ы депутаты своим позорным командованием!
Ничего не могут, и хрен выгонишь! Одно утешает, хоть и сами в нищету по любому уйдем, так и этих америкосы додавят и "свои" же олигархи их сдадут!
Засланный казачок?
Засланный казачок?
Ты алекс прямо вылитый усманов! Тот тоже себя пупом земли считает. Большим и жирным!
И вообще тебя что-то на а н а л ь н ы е темы растащило, к чему бы это?
Так что лучше и не вылезай из своего любимого ануса. И всем будет приятней!
Десять Шнобелевских премий вручаются в начале октября, «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься». Премией награждают за необычные и остроумные исследования, чтобы привлечь внимание и подстегнуть интерес людей к науке, медицине и технологиям.
Стали ли люди задумываться, почему власть гордится мнимыми достижениями в экономике? Может она сама мнимая? Вот проснулся же интерес: кто, кому, сколько и за что платит, что за эту плату получает? Вопрос упрётся в "коммерческую тайну", которая охраняется как государственная, хотя и недоступна государству - вот она и есть та мнимая составляющая экономики РФ.
Ты алекс прямо вылитый усманов! Тот тоже себя пупом земли считает. Большим и жирным!
И вообще тебя что-то на а н а л ь н ы е темы растащило, к чему бы это?
Так что лучше и не вылезай из своего любимого ануса. И всем будет приятней!