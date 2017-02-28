Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Где и во сколько в Кемерове будет салют на День города

В Новокузнецке изменят плату за ЖКУ

Сегодня 11:05
1256
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Advicelawyer.ru

Новокузнечанам станут начислять плату за ЖКУ по-другому.

Сейчас жители вносят от 50% до 70% от реального тарифа, вне зависимости от размера квартиры. Остальное компенсирует бюджет города.

Однако в ближайшее время льготу будут предоставлять по-другому.

Замглавы города по экономическим вопросам Ирина Прошунина напомнила, что есть региональные стандарты нормативной площади жилого помещения, размеры которых установлены Законом Кемеровской области от 10 июня 2005 года № 66-ОЗ. Это 33 квадратных метра общей площади на одиноко проживающего человека, 42 — на семью из двух человек, 18 — на одного члена семьи из трёх и более человек.

Именно по этим стандартам в городе рассчитают субсидии, сообщает Novokuznetsk.su. В итоге размер оплаты за ЖКУ станет соответствовать федеральным и местным законам.

Вскоре в городе создадут рабочую группу, которая решит вопрос с начислением платы за ЖКУ.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, у многих новокузнечан увеличится платёжка за коммуналку.

Комментарии 26
Добавить комментарий
аватар
Акрихин
0 1
Когда будем оплачивать 100%?
ответить
аватар
Пенсионер
27 3
Когда будем оплачивать 100%?
Да уже давно 1000% оплачиваем, да еще кап. ремонты и прочие удовольствия в домах с проваливающимися потолками, стенами, полами. С водопроводом горячей воды, которую надо спускать по полчаса, что бы пошла теплая.
Достали уже н е д и м о н ы с гарантами и ж о п о л и з ы депутаты своим позорным командованием!
Ничего не могут, и хрен выгонишь! Одно утешает, хоть и сами в нищету по любому уйдем, так и этих америкосы додавят и "свои" же олигархи их сдадут!
ответить
аватар
Анна
26 0
Размер оплаты станет соответствовать .... а когда же будет соответствовать качество услуг ЖКХ ???
ответить
аватар
Ваня
14 0
Пересмотрели и решили: выход единственный, поднять плату с населения. И тут уж только бы найти зацепку, каким способом это сделать. А зацепку найти- как два пальца...
ответить
аватар
алекс
4 5
Когда будем оплачивать 100%?
Никогда.
ответить
аватар
сова
1 2
Изменения произойдут только для тех кто получает субсидии, я так поняла.
ответить
аватар
сова
1 1
Изменения произойдут только для тех кто получает субсидии, я так поняла.
ответить
аватар
алекс
6 1
Да уже давно 1000% оплачиваем, да еще кап. ремонты и прочие удовольствия в домах с проваливающимися потолками, стенами, полами. С водопроводом горячей воды, которую надо спускать по полчаса, что бы пошла теплая.
Достали уже н е д и м о н ы с гарантами и ж о п о л и з ы депутаты своим позорным командованием!
Ничего не могут, и хрен выгонишь! Одно утешает, хоть и сами в нищету по любому уйдем, так и этих америкосы додавят и "свои" же олигархи их сдадут!
Кого американцы до давят??? Вы хоть соображаете что говорите? Да ведь российские депутаты в танке!!!! Понимаете, в та-а-а-анке! Уж если кого до давят так это нас с вами, простых смертных да так что гоуноу полезет со всех щелей)
ответить
аватар
алекс
1 1
Изменения произойдут только для тех кто получает субсидии, я так поняла.
Изменения будут для тех кто не уложится в нормативы указанные выше.
ответить
аватар
Маша
4 2
Лучше бы должников как следует трясли бы, а то кто платит, с тех еще больше можно сдернуть!!!
ответить
аватар
Соня
4 1
А у кого недостаток площади, бюджет доплачивать будет?
ответить
аватар
сова
2 2
Изменения будут для тех кто не уложится в нормативы указанные выше.
Именно по этим нормативам будут начисляться субсидии. Я не против начисления общей оплаты по нормативу для всех, а не только тем кто получает субсидии. У меня на семью из двух человек, общая площадь всего 35 кв., вместо положенных - 42 кв.. Значит начисление должно быть меньше? В большинстве населения не хватает положенных квадратов, а то и вообще их нет. Как им быть?
ответить
аватар
алекс
1 2
Именно по этим нормативам будут начисляться субсидии. Я не против начисления общей оплаты по нормативу для всех, а не только тем кто получает субсидии. У меня на семью из двух человек, общая площадь всего 35 кв., вместо положенных - 42 кв.. Значит начисление должно быть меньше? В большинстве населения не хватает положенных квадратов, а то и вообще их нет. Как им быть?
Я так думаю у вас всё останется как прежде, т.е. без всяких повышений оплаты за ЖКХ и меньше ничисление уж точно не будет, даже и не мечтайте)
ответить
аватар
Хи-хи
2 0
Размер оплаты станет соответствовать .... а когда же будет соответствовать качество услуг ЖКХ ???
К 2050 году!
ответить
аватар
Юстас
6 0
Алекс, на власть работаешь?
Засланный казачок?
ответить
аватар
алекс
0 7
Алекс, на власть работаешь?
Засланный казачок?
Ну вот вылезло дурно пахнущее коричневое, полезай обратно в анус своего хозяина)))
ответить
аватар
читатель
7 0
Угомонитесь, меньше платить никто не будет, в нашей стране все оплаты идут только в рост, просто кто-то там наверху в очередной раз придумал новую фишку с отъемом денег. И кроме как повышения тарифов и цен в нашей жизни ничего не будет, ни повышения качества услуг, ни повышения качества... Ибо нашим управителям это не интересно, им интереснее, что еще можно с нас содрать, чтоб наполнить свои карманы не напрягаясь
ответить
аватар
z
4 0
Бред. Лучше объясните, где деньги за уголь.
ответить
аватар
Юстас
5 0
Ну вот вылезло дурно пахнущее коричневое, полезай обратно в анус своего хозяина)))
Вот! В этом ты весь, и вся власть сегодняшняя, чуть что обзываться кидаетесь ********** так как дел хороших от вас никаких нет, вот вы и переходите на оскорбления.
Ты алекс прямо вылитый усманов! Тот тоже себя пупом земли считает. Большим и жирным!
И вообще тебя что-то на а н а л ь н ы е темы растащило, к чему бы это?
Так что лучше и не вылезай из своего любимого ануса. И всем будет приятней!
ответить
аватар
да-да
2 0
Бред. Лучше объясните, где деньги за уголь.
На заграничных счетах.
ответить
аватар
Миша
4 0
Угомонитесь, меньше платить никто не будет, в нашей стране все оплаты идут только в рост, просто кто-то там наверху в очередной раз придумал новую фишку с отъемом денег. И кроме как повышения тарифов и цен в нашей жизни ничего не будет, ни повышения качества услуг, ни повышения качества... Ибо нашим управителям это не интересно, им интереснее, что еще можно с нас содрать, чтоб наполнить свои карманы не напрягаясь
В 2002 г. Газпром (Россия) стал лауреатом Шнобелевской премии в области экономики "за применение математической концепции мнимых чисел в мире бизнеса."
Десять Шнобелевских премий вручаются в начале октября, «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом — задуматься». Премией награждают за необычные и остроумные исследования, чтобы привлечь внимание и подстегнуть интерес людей к науке, медицине и технологиям.
Стали ли люди задумываться, почему власть гордится мнимыми достижениями в экономике? Может она сама мнимая? Вот проснулся же интерес: кто, кому, сколько и за что платит, что за эту плату получает? Вопрос упрётся в "коммерческую тайну", которая охраняется как государственная, хотя и недоступна государству - вот она и есть та мнимая составляющая экономики РФ.
ответить
аватар
да я это я
1 0
А у кого недостаток площади, бюджет доплачивать будет?
Да да )) интересно тому кто живёт втроём на 42 квадрата , а таких оч много, доплата будет?))а то доход на 700 руб больше и все субсидии фиг.. Жируете и так .. Идите граждане...
ответить
аватар
алекс
0 1
Вот! В этом ты весь, и вся власть сегодняшняя, чуть что обзываться кидаетесь ********** так как дел хороших от вас никаких нет, вот вы и переходите на оскорбления.
Ты алекс прямо вылитый усманов! Тот тоже себя пупом земли считает. Большим и жирным!
И вообще тебя что-то на а н а л ь н ы е темы растащило, к чему бы это?
Так что лучше и не вылезай из своего любимого ануса. И всем будет приятней!
Не надо кричать, я не во всём поддерживаю сегодняшний правящий режим, но и не настолько глуп чтобы не понимать или не извлечь уроки из украинского сценария.
ответить
аватар
?
5 2
Именно по этим нормативам будут начисляться субсидии. Я не против начисления общей оплаты по нормативу для всех, а не только тем кто получает субсидии. У меня на семью из двух человек, общая площадь всего 35 кв., вместо положенных - 42 кв.. Значит начисление должно быть меньше? В большинстве населения не хватает положенных квадратов, а то и вообще их нет. Как им быть?
Когда вы вложили деньги в покупку автомобиля вы же решили что жилищные условия, кв. метры, вас вполне устраивают? Чего тогда ноем про 35 кв.м. на двоих?
ответить
аватар
jil
0 0
А у кого недостаток площади, бюджет доплачивать будет?
нет на этих штраф, что увиливают от уплаты
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ