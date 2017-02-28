Бывшие магазины и кафе кемеровской «Аквагруп» выставлены на торги. Стоимость объектов оценивается в 203 миллиона рублей.

Как сообщает «Ъ», 6 объектов недвижимости кемеровского ООО «Продлюкс» выставлены на аукцион в рамках конкурсного производства 24 июля. 4 объекта расположены в Новокузнецке, 2 — в Кемерове, стартовая цена на них установлена от 10,5 до 62,3 миллиона рублей.

Ранее на данных площадях располагались супермаркеты «Экономька» и предприятия общественного питания.

Отметим, банкротство компаний бизнесмена Костантина Яковлева было начато в декабре 2015 года. В ООО «Аквамаркет», ООО «Аквамаркет-Сибирь» и ООО «Продлюкс» идёт конкурсное производство. Также был объявлен банкротом и сам предприниматель, как физическое лицо.