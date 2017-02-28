Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Где и во сколько в Кемерове будет салют на День города

Названы самые доступные иномарки в России

Сегодня 12:30
538
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ketikahatimenulis.files.wordpress.com

В России составили топ-5 бюджетных новых иномарок, которые можно приобрести в нашей стране по состоянию на начало июня 2017 года.

Первое место занял компактный «Лифан Смайли». Заявленная стоимость автомобиля на официальном сайте компании Lifan в России составляет в базовой версии 362 тысяч 500 рублей, отмечает «Дейли-Мотор».

На втором месте, по версии издания, седан «ФАВ В5». Его стоимость начинается от 410 тысяч рублей.

Третья позиция у «Джили Джи Си 6». Стоимость стартовой комплектации составляет 419 тысяч рублей.

Четвёртую строчку занял японский «Датсун он-До» стоимостью от 436 тысяч рублей.

Замыкает рейтинг компактный городской хэтчбек «Равон Р2». Приобрести его в нашей стране можно по цене от 439 тысяч рублей.

Комментарии 2
Добавить комментарий
аватар
Оленька, уже не смешно
2 0
да и в вашей транскрипции, все-таки, кошерней - Равон ЭР Два.
ответить
аватар
z
2 0
Доступные для кого? Покупать автохлам ... бесмысленно...
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ