В России составили топ-5 бюджетных новых иномарок, которые можно приобрести в нашей стране по состоянию на начало июня 2017 года.

Первое место занял компактный «Лифан Смайли». Заявленная стоимость автомобиля на официальном сайте компании Lifan в России составляет в базовой версии 362 тысяч 500 рублей, отмечает «Дейли-Мотор».

На втором месте, по версии издания, седан «ФАВ В5». Его стоимость начинается от 410 тысяч рублей.

Третья позиция у «Джили Джи Си 6». Стоимость стартовой комплектации составляет 419 тысяч рублей.

Четвёртую строчку занял японский «Датсун он-До» стоимостью от 436 тысяч рублей.

Замыкает рейтинг компактный городской хэтчбек «Равон Р2». Приобрести его в нашей стране можно по цене от 439 тысяч рублей.