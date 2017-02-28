В России составили топ-5 бюджетных новых иномарок, которые можно приобрести в нашей стране по состоянию на начало июня 2017 года.
Первое место занял компактный «Лифан Смайли». Заявленная стоимость автомобиля на официальном сайте компании Lifan в России составляет в базовой версии 362 тысяч 500 рублей, отмечает «Дейли-Мотор».
На втором месте, по версии издания, седан «ФАВ В5». Его стоимость начинается от 410 тысяч рублей.
Третья позиция у «Джили Джи Си 6». Стоимость стартовой комплектации составляет 419 тысяч рублей.
Четвёртую строчку занял японский «Датсун он-До» стоимостью от 436 тысяч рублей.
Замыкает рейтинг компактный городской хэтчбек «Равон Р2». Приобрести его в нашей стране можно по цене от 439 тысяч рублей.
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