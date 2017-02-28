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Где и во сколько в Кемерове будет салют на День города

Новокузнецк отмечает День России

Сегодня 13:02
478
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В Новокузнецке идут праздничные мероприятия, посвящённые Дню России.

Дождик немного скорректировал планы, но не испортил настроение горожанам.

Так, в парке Гагарина мероприятия перенесли под крышу летнего кафе. Там аниматоры развлекают ребятишек.

На площадке у планетария идёт концертная программа — выступают танцевальные коллективы города, местные музыканты.

Напомним, празднование Дня России в Новокузнецке проходит во всех районах города. Подробную программу можно посмотреть здесь.

Комментарии 6
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z
3 0
У людей нет денег на этот праздник. Так что большинство на огородах картошку окучивает.
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Дон Хенаро 42858
7 2
Все через час на площадь!!!!! За Россию!!!!
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алекс
8 0
Мне так вообще не понятно от кого и чего мы не зависимы, а по факту зависимы от всех и вся, от американских санкций зависимы, от цены на нефть зависимы, от инвестиций и технологий зависимы, от зарплаты зависимы.....в конце концов каждый из нас на своём рабочем месте от кого то зависит. Поэтому в этот день и надо картошку окучивать, а не праздновать.
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алекс
1 11
Дон Хенаро:
Все через час на площадь!!!!! За Россию!!!!
Давай дон за меня там лозунг какой нибудь озвучь я тебе потом печеньку дам, смотри осторожнее там дубинкой по голове не получи, а то мы не сможем тебя здесь больше наблюдать.
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алекс
3 2
А вы чё, те кто минусует, думаете и правда дон пойдё на митинг? Я вас умоляю...
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Марина
1 0
У людей нет денег на этот праздник. Так что большинство на огородах картошку окучивает.
В дождь? Вы, однако, экстремал... Наверное всою картошку в марте сажали?
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