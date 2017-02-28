В Новокузнецке идут праздничные мероприятия, посвящённые Дню России.

Дождик немного скорректировал планы, но не испортил настроение горожанам.

Так, в парке Гагарина мероприятия перенесли под крышу летнего кафе. Там аниматоры развлекают ребятишек.

На площадке у планетария идёт концертная программа — выступают танцевальные коллективы города, местные музыканты.

Напомним, празднование Дня России в Новокузнецке проходит во всех районах города. Подробную программу можно посмотреть здесь.