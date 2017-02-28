Новокузнецк отмечает День России
Сегодня 13:02
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В Новокузнецке идут праздничные мероприятия, посвящённые Дню России.
Дождик немного скорректировал планы, но не испортил настроение горожанам.
Так, в парке Гагарина мероприятия перенесли под крышу летнего кафе. Там аниматоры развлекают ребятишек.
На площадке у планетария идёт концертная программа — выступают танцевальные коллективы города, местные музыканты.
Напомним, празднование Дня России в Новокузнецке проходит во всех районах города. Подробную программу можно посмотреть здесь.
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Все через час на площадь!!!!! За Россию!!!!