Символ России предстал перед новокузнечанами собственной персоной.

Он порадовал гостей праздника, развернувшегося на площади перед Драмтеатром.

Здесь также состоялся концерт. Перед зрителями выступили юные артисты из театра детского творчества «Юность», вокальный коллектив «Шоколад».

Сотрудники библиотеки имени Гоголя провели викторину о России. Победительницей стала первоклассница. В подарок она получила книгу по краеведению.