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Где и во сколько в Кемерове будет салют на День города

В Новокузнецк на День России прилетел орёл

Сегодня 13:28
644
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Символ России предстал перед новокузнечанами собственной персоной.

Он порадовал гостей праздника, развернувшегося на площади перед Драмтеатром.

Здесь также состоялся концерт. Перед зрителями выступили юные артисты из театра детского творчества «Юность», вокальный коллектив «Шоколад».

Сотрудники библиотеки имени Гоголя провели викторину о России. Победительницей стала первоклассница. В подарок она получила книгу по краеведению.

Комментарии 6
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z
4 0
День России это круто. А когда весь год будет России?
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алекс
4 0
А он с собой денег для мэра привёз? Если нет то это какой то слабый символ)
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бревно Ленина
2 0
одноголовый, незачот
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)))))
1 0
А это точно орел? ) Из какого зоопарка привезли этого орелика? Во сколько обошелся нищему бюджету города этот символ?
Кучка зрителей уместилась на тротуаре Кирова? - все пляшут и поют лицом туда.
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ха-ха-ха
0 0
Какую функцию выполняют автомобильные колеса возле ножек палатки на сцене колхозного клуба?
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Валерия
0 0
Символ России - сокол! А символ орел взят из уничтоженной и погибшей Византии
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