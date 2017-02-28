Областная столица Кузбасса присоединилась к всероссийскому Параду Дружбы.

В колонах под сопровождение национальной музыки прошли кузбассовцы, одетые в народные костюмы (русские, армяне, немцы, белорусы, таджики, киргизы, украинцы, чуваши, цыгане, мордва, азербайджанцы, телеуты, шорцы, татары).

В концертной программе фестиваля приняли участие лучшие коллективы Кузбасса. Это Губернаторский театр танца «Сибирский калейдоскоп», оркестр русских народных инструментов Государственной филармонии Кузбасса имени Бориса Штоколова, ансамбль сценического фольклора «Златозорье областного колледжа культуры и искусств, солисты музыкального театра Кузбасса имени А. Боброва, сообщает пресс-служба городской администрации.

Для участников праздника были организованы презентации национальных центров, выставка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства, кулинарный двор «Кухни народов России», фотозоны на фоне национальных символов.

Представители 150 народностей и национальностей Кузбасса и его столицы создали замечательный праздник для кемеровчан. Даже небо стало солнечным! — написал глава Кемерова Илья Середюк на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее мэр города записал видеообращение, в котором поздравил кемеровчан с Днём России и Днём города. Напомним, оба праздника отмечаются 12 июня.

Ранее ВашГород.ру сообщал, какие ещё мероприятия проходят в столице Кузбасса, и когда прогремит салют.