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Где и во сколько в Кемерове будет салют на День города

На Кемерово обрушились град и ураган

Сегодня 14:45
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Артём Травников, Никита Воронин

Горожане сообщают о пострадавших.

В столице Кузбасса усилился ветер и прошёл град.

На улице Дзержинского, 16А из-за ветра упало дерево, сообщил подписчик группы «Типичный Кемерово». По его словам, есть пострадавшие. Подробности не уточняются.

Другой горожанин рассказал о граде в районе ФПК.

Отметим, сегодня, 12 июня, Кемерово отмечает День рождения. В городе проходят массовые мероприятия.

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