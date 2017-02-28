На Кемерово обрушились град и ураган
Сегодня 14:45
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Горожане сообщают о пострадавших.
В столице Кузбасса усилился ветер и прошёл град.
На улице Дзержинского, 16А из-за ветра упало дерево, сообщил подписчик группы «Типичный Кемерово». По его словам, есть пострадавшие. Подробности не уточняются.
Другой горожанин рассказал о граде в районе ФПК.
Отметим, сегодня, 12 июня, Кемерово отмечает День рождения. В городе проходят массовые мероприятия.
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