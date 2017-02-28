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Где и во сколько в Кемерове будет салют на День города

Сотни новокузнечан вышли на митинг против коррупции

Сегодня 15:45
492
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

В Новокузнецке проходит антикоррупционный митинг.

К акции, которая организована на площади общественных мероприятий в Центральном районе, присоединились сотни горожан. По наблюдениям журналиста ВашГород.ру, в митинге участвуют более 300 человек. Большинство из них — молодёжь.

Участники подняли вопросы развития хоккея, строительства школы № 81 и дороги на посёлок Абагур Лесной, введения электронной транспортной карты. Также митингующие заявили о недостатке экологического контроля в Новокузнецке, и о необходимости выяснить, почему угольные разрезы строят близко к населённым пунктам.

Составленная резолюция будет направлена президенту России Владимиру Путину.

Комментарии 9
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Дмитрий
9 6
Постояли ниочем и разошлись ниочем, как унылая серость, или зарисовка о том как бездарно можно провести праздничный выходной.
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Mugler
8 9
А чо вас так мало, евромайданутые белоленточники, первая фотка сверху показательна
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Ну а чо
5 4
Теперь я знаю как выглядят городские сумасшедшие.
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322 223
1 0
На третьем фото юнец с важно выпяченными губами: "Воры, верните наш "Металлург".
А воры-то хоть знают, что к ним обращаются?
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женя
0 2
Тулеевская команда это коррупционеры
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а-ха
1 0
А смысл там стоять? Им хотя бы ответили "почему угольные разрезы строят близко к населённым пунктам"?
Могли бы и не спрашивать. Ответ и так известен: "По качану!".
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222
1 2
На 4-ом фото еврейские клоны что ли? Такие чернявенькие, кудрявенькие, весёленькие ... Двое из ларца, одинаковы с лица ... Или не двое, а ещё есть?
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**
0 0
хреново хренара агитировал,
ни хрена у него не получилось,
хрень хреновая ....................
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