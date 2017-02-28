В Новокузнецке проходит антикоррупционный митинг.
К акции, которая организована на площади общественных мероприятий в Центральном районе, присоединились сотни горожан. По наблюдениям журналиста ВашГород.ру, в митинге участвуют более 300 человек. Большинство из них — молодёжь.
Участники подняли вопросы развития хоккея, строительства школы № 81 и дороги на посёлок Абагур Лесной, введения электронной транспортной карты. Также митингующие заявили о недостатке экологического контроля в Новокузнецке, и о необходимости выяснить, почему угольные разрезы строят близко к населённым пунктам.
Составленная резолюция будет направлена президенту России Владимиру Путину.
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А воры-то хоть знают, что к ним обращаются?
Могли бы и не спрашивать. Ответ и так известен: "По качану!".
ни хрена у него не получилось,
хрень хреновая ....................