В Новокузнецке проходит антикоррупционный митинг.

К акции, которая организована на площади общественных мероприятий в Центральном районе, присоединились сотни горожан. По наблюдениям журналиста ВашГород.ру, в митинге участвуют более 300 человек. Большинство из них — молодёжь.

Участники подняли вопросы развития хоккея, строительства школы № 81 и дороги на посёлок Абагур Лесной, введения электронной транспортной карты. Также митингующие заявили о недостатке экологического контроля в Новокузнецке, и о необходимости выяснить, почему угольные разрезы строят близко к населённым пунктам.

Составленная резолюция будет направлена президенту России Владимиру Путину.