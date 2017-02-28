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Где и во сколько в Кемерове будет салют на День города

В Кемерове появилась новая достопримечательность

Сегодня 18:11
409
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Инстаграм

На День Рождения областной столице подарили новый арт-объект.

Конструкцию «Я люблю Кемерово» установили на Притомской набережной, 7, рядом с отелем Томь River Plaza. Её изготовили из полированного металла, рассказали в «Инстаграме» представители компании.

Примечательно, что похожий арт-объект в Кемерове уже есть. Его установили на Рукавишникова в прошлом году.

Как уже писал ВашГород.ру, сегодня областная столица отмечает День России и День города. Жители уже увидели Парад Дружбы народов и приняли участие во множестве мероприятий на разных городских площадках. Сейчас на главной площади города проходит праздничный концерт. Гвоздём программы станет выступление группы «Город 312».

День города завершится фейерверком на Университетской площади.

Комментарии 3
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жека
5 0
Кемерово это щегловка ,как ни крути
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я
0 0
Кемерово сам по себе некрасивый город
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