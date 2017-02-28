В Мадриде мужчинам запретили широко раздвигать ноги в общественном транспорте.

Соответствующий знак появился на всех табличках с правилами поведения в вагонах метро, поездов и салонах автобусов.

Esta es la señal de los autobuses de la @EMTmadrid para respetar el espacio de los demás y evitar el #manspreading. https://t.co/dnqdMycgaO pic.twitter.com/Xwcx3bx8DG — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) 7 июня 2017 г.

«Новая информационная иконка сообщает, что сидеть в позе, которая мешает другим, запрещено. Она напоминает о гражданской ответственности и уважении персонального пространств каждого пассажира», — говорится в сообщении Мадридской муниципальной транспортной компании.

Власти пошли на это после многочисленных и продолжительных жалоб пассажирок и петиции. А предложение сделать то же самое у нас в стране, вероятно, поднимут на смех. И зря: из-за такой привычки мужчины не только нарушают личное пространство пассажиров. Они элементарно занимают в несколько раз больше места и заставляют соседей потесниться. Порой из-за подобной позы вообще невозможно сесть рядом. ВашГород.ру предлагает узнать, что толкает пассажиров на этот своеобразный вид хамства.

По мнению психолога-консультанта, гештальттерапевта Михаила Малова, причина, во-первых, кроется в физиологии — представителям сильного пола трудно сидеть, сведя бёдра плотно вместе. Также многие мужчины широко раскидывают ноги в общественном месте из-за подсознательного желания почувствовать себя более значимым и могущественным.

«Когда мужчина так сидит, другие пассажиры невольно подстраиваются (сжимаются), чтобы вписаться в это же пространство. А, значит, широко сидящий мужчина навязывает свои правила игры, под которые остальные подстраиваются, и он может почувствовать себя более сильным и влиятельным», — рассказал ВашГород.ру Михаил Малов.

Собеседник также добавил, что, как правило, уверенным в себе мужчинам не требуется такой сомнительный способ самоутверждения.

Практикующий психолог, член Федерации психологов образования России Ася Кузьмина считает, что нельзя сказать однозначно, ведут ли себя так мужчины из-за психофизиологических особенностей или обычного неуважения к окружающим. Одна из возможных причин — желание показать, что пассажир не рад соседству. Другая — обратить на себя внимание.

«Если в первом случае поведение мужчины — это общая агрессивная тактика межличностного взаимодействия (нарушать чужое личное пространство), то во втором — желание утвердить себя, получить эмоциональную реакцию окружающих (замечание, неодобрительные взгляды и прочее). Любое демонстративное поведение вызывает яркие эмоции, как у „нарушителя“, так и у окружающих. К сожалению, всегда в обществе есть граждане, желающие через эпатаж вызывать негатив и критику и тем самым „заинтересовывать“ собой», — пояснила Ася Кузьмина.

Такое поведение на Западе называют manspreading, добавила психолог. В течение нескольких лет его бурно обсуждают в СМИ, а в крупных городах мира прошли акции против него. В Нью-Йорке феминистки даже копировали manspreading, чтобы показать нерадивым пассажирам, какие неудобства они создают для других.

Вернёмся к правилу, которое приняли в Мадриде. У нас в стране, насколько нам известно, о подобном даже не идёт речь. Судя по всему, россиянам либо придётся создавать петицию и просить ввести такое правило в каждой транспортной компании, либо, как и дальше, бороться с автобусными хамами по мере своих сил.