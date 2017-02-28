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Тихое хамство, или Зачем мужчины широко раздвигают ноги в транспорте

Сегодня 07:30
2077
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Zanoza.kg

В Мадриде мужчинам запретили широко раздвигать ноги в общественном транспорте.

Соответствующий знак появился на всех табличках с правилами поведения в вагонах метро, поездов и салонах автобусов.

«Новая информационная иконка сообщает, что сидеть в позе, которая мешает другим, запрещено. Она напоминает о гражданской ответственности и уважении персонального пространств каждого пассажира», — говорится в сообщении Мадридской муниципальной транспортной компании.

Власти пошли на это после многочисленных и продолжительных жалоб пассажирок и петиции. А предложение сделать то же самое у нас в стране, вероятно, поднимут на смех. И зря: из-за такой привычки мужчины не только нарушают личное пространство пассажиров. Они элементарно занимают в несколько раз больше места и заставляют соседей потесниться. Порой из-за подобной позы вообще невозможно сесть рядом. ВашГород.ру предлагает узнать, что толкает пассажиров на этот своеобразный вид хамства.

По мнению психолога-консультанта, гештальттерапевта Михаила Малова, причина, во-первых, кроется в физиологии — представителям сильного пола трудно сидеть, сведя бёдра плотно вместе. Также многие мужчины широко раскидывают ноги в общественном месте из-за подсознательного желания почувствовать себя более значимым и могущественным.

«Когда мужчина так сидит, другие пассажиры невольно подстраиваются (сжимаются), чтобы вписаться в это же пространство. А, значит, широко сидящий мужчина навязывает свои правила игры, под которые остальные подстраиваются, и он может почувствовать себя более сильным и влиятельным», — рассказал ВашГород.ру Михаил Малов.

Собеседник также добавил, что, как правило, уверенным в себе мужчинам не требуется такой сомнительный способ самоутверждения.

Практикующий психолог, член Федерации психологов образования России Ася Кузьмина считает, что нельзя сказать однозначно, ведут ли себя так мужчины из-за психофизиологических особенностей или обычного неуважения к окружающим. Одна из возможных причин — желание показать, что пассажир не рад соседству. Другая — обратить на себя внимание.

«Если в первом случае поведение мужчины — это общая агрессивная тактика межличностного взаимодействия (нарушать чужое личное пространство), то во втором — желание утвердить себя, получить эмоциональную реакцию окружающих (замечание, неодобрительные взгляды и прочее). Любое демонстративное поведение вызывает яркие эмоции, как у „нарушителя“, так и у окружающих. К сожалению, всегда в обществе есть граждане, желающие через эпатаж вызывать негатив и критику и тем самым „заинтересовывать“ собой», — пояснила Ася Кузьмина.

Такое поведение на Западе называют manspreading, добавила психолог. В течение нескольких лет его бурно обсуждают в СМИ, а в крупных городах мира прошли акции против него. В Нью-Йорке феминистки даже копировали manspreading, чтобы показать нерадивым пассажирам, какие неудобства они создают для других.

Вернёмся к правилу, которое приняли в Мадриде. У нас в стране, насколько нам известно, о подобном даже не идёт речь. Судя по всему, россиянам либо придётся создавать петицию и просить ввести такое правило в каждой транспортной компании, либо, как и дальше, бороться с автобусными хамами по мере своих сил.

Комментарии 13
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хмырь
59 1
Один удар по яйцам эффективно решает эту "проблему".
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stek
48 0
А я думал, что только я один замечаю этих кАзлов, сидящих с растопыренными ногами в транспорте. Как они бесят! Приходится ненавязчиво подталкивать раскоряченного в качестве намека....
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Эээ
30 0
Ну да, а как еще привлечь к себе внимание?! ума нет, внешность подвела, только ляжки и остаются.
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ек
21 0
Сидят так потому как яйца у них в гипсе.
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Василий
0 39
Читая 4 этих поста и мысль приходит,что написаны они ГЕЯМИ.
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Ветер перемен...
10 8
Так ведут себя быдло. Быдло-отрыжка из 90-х,следствие правления ЕР,так как правительство забило на народ и культурным воспитанием и культурным просвещением не занималось,что происходит по сей день. Бороться нужно не только с Единорасами,геями и прочей мразью,но и жёстко искоренять быдлячее,уголовное хамло. Этим ДОЛЖНЫ заниматься полицейские патрули. Просто заходить в общественный транспорт,проводить зачистку на посторонние предметы,параллельно выцеплять "супермэнов". Контролировать парки,дворы,шумных жителей домов,общественные заведения. Полиция контролирует общественный порядок,только когда простой народ выходит на площадь на законных основаниях потребовать от правительства уважать гражданские права. Воспитанием народа никто не занимается, ведётся только угнетение и уничтожение. Нет у нас отца народа. Граждан воспитывать нужно.
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*
20 0
Читая 4 этих поста и мысль приходит,что написаны они ГЕЯМИ.
Кто о чом а вшивый о бане.
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Консилиум
1 5
Так ведут себя быдло. Быдло-отрыжка из 90-х,следствие правления ЕР,так как правительство забило на народ и культурным воспитанием и культурным просвещением не занималось,что происходит по сей день. Бороться нужно не только с Единорасами,геями и прочей мразью,но и жёстко искоренять быдлячее,уголовное хамло. Этим ДОЛЖНЫ заниматься полицейские патрули. Просто заходить в общественный транспорт,проводить зачистку на посторонние предметы,параллельно выцеплять "супермэнов". Контролировать парки,дворы,шумных жителей домов,общественные заведения. Полиция контролирует общественный порядок,только когда простой народ выходит на площадь на законных основаниях потребовать от правительства уважать гражданские права. Воспитанием народа никто не занимается, ведётся только угнетение и уничтожение. Нет у нас отца народа. Граждан воспитывать нужно.
Инфантильный пациент не излечим.
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Гыыы
5 2
Ну что вы так сразу, может у них простатит или геморрой...
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аватар
123
4 9
Так ведут себя быдло. Быдло-отрыжка из 90-х,следствие правления ЕР,так как правительство забило на народ и культурным воспитанием и культурным просвещением не занималось,что происходит по сей день. Бороться нужно не только с Единорасами,геями и прочей мразью,но и жёстко искоренять быдлячее,уголовное хамло. Этим ДОЛЖНЫ заниматься полицейские патрули. Просто заходить в общественный транспорт,проводить зачистку на посторонние предметы,параллельно выцеплять "супермэнов". Контролировать парки,дворы,шумных жителей домов,общественные заведения. Полиция контролирует общественный порядок,только когда простой народ выходит на площадь на законных основаниях потребовать от правительства уважать гражданские права. Воспитанием народа никто не занимается, ведётся только угнетение и уничтожение. Нет у нас отца народа. Граждан воспитывать нужно.
Че за бред?! Народ воспитывать надо? Народ - дитя малое? Снова правительство виновато?
Начни с себя, своего образования, читай больше литературы, глядя на тебя и твои дети будут брать с тебя пример.
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Ветер перемен...
8 0
Че за бред?! Народ воспитывать надо? Народ - дитя малое? Снова правительство виновато?
Начни с себя, своего образования, читай больше литературы, глядя на тебя и твои дети будут брать с тебя пример.
Вот то и оно,что часть граждан воспитана,а часть уголовники быдловатые,которыми не занимаются соответствующие органы. Причём тут начни с себя? Естественно люди собой занимаются,и детям пример подают. В смысле бред? Ты наверное пожизненно дома сидишь и не видишь что происходит вокруг.
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хмырь
0 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

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хмырь
3 1
Я не понял!!!!значит меня и ещё троих какому-то ублюдку можно геями назвать,а я ублюдка ублюдком назвать не могу???!!!удаляйте значит оба коммента.
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