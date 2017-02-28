В самый разгар свадебного сезона директор Агентства праздников «Империя» Роман Иванченко рассказал ВашГород.ру, как и где в этому году новокузнечане предпочитают отмечать главное торжество в жизни.

«Большинство новокузнечан — приверженцы классики»

Сегодня большинство новокузнечан придерживаются классической свадьбы. Праздник камерный — на 20−30 человек, очень редко, на 50, а большие торжества вообще перестают быть актуальны. Эти небольшие камерные свадьбы достаточно приличные по бюджету, но акцент при их организации сделан на уют, на создание красивого, запоминающегося праздника в кругу близких людей.

Свадьбы же с большим количеством гостей и кучей родни стали проводится всё реже. Конечно, нельзя сказать: «Всё, ребята, большие свадьбы больше не актуальны! Вычёркивайте половину гостей!» — смеётся наш собеседник. «Мы так не скажем, конечно. Желание заказчика для нас закон».

У больших свадеб есть свои нюансы, к одним из которых относится то, что они, как правило, превращаются в застолье, на котором все хотят поздравить молодых и что-то сказать. А где же место сказке, любви, романтике и самим молодым? Поэтому в таком случае, чтобы никого не обидеть, приходится организаторам и ведущим как-то обыгрывать эту ситуацию, говорит Роман.

«Примеры даже в этом году есть. Свадьба на 80 человек. Бюджет впритык, на операторов денег нет, всё очень скромно, потому что большую часть бюджета съедает застолье. А есть несколько мероприятий на 20 человек — и там бюджет на программу 200 000 руб. Люди не беспокоятся, устраивают для себя хороший праздник. В этом я полностью с ними согласен, самое главное — твои впечатления, а не то, что ты всех позвал и всех покормил».

Если говорить о стиле свадьбы, то в этом году, как и всегда, распространены нежные пастельные тона. Иногда можно отталкиваться от цвета и текстуры одежды молодых. Но в целом и в этом вопросе всё зависит от желания заказчика.

Бывает, когда виновники торжества хотят праздник в определенном стиле. В любом случае это не обязывает делать всю свадьбу от и до в этом стиле, и если молодым, например, помимо стиля «рустик» нравятся «Игры престолов», то можно сделать просто фотозону с троном из данного сериала. Есть у нас на это лето свадьба, где жених и невеста увлекаются кино. У них на стенах шатра при помощи проектора будут крутиться старые фильмы на вечерней регистрации", — добавил наши собеседник.

«Самые популярные места — это загородные комплексы»

В летний сезон самые актуальные места для проведения свадьбы — это загородные комплексы. В тройке лидеров — «Кедровка SPA», эко-комплекс «Таёжный» и «Царская охота». Также популярны кафе «Причал», база отдыха «Южная» и комплекс «Вард».

Эти площадки обладают всеми плюсами, заставляющими молодых покидать город. К ним в первую очередь относятся:

живописное место, которое не только надолго останется в памяти, но и раскроется всеми красками на свадебных фотографиях;

возможность выездной регистрации на лоне природы;

возможность завершить мероприятие фаер-шоу, фейерверком, запуском шаров и прочими интересными шоу-программами, которые не всегда уместны и даже возможны в черте города;

возможность организации интерактивов, программ в рамках мероприятия.

«Но нельзя говорить, что все летние свадьбы проходят только за городом. Всё-таки большинство молодых достаточно консервативны в этом вопросе, тем более, что часто стараются организовать свадьбу так, чтобы она была ещё и комфортна по транспортировке гостей. И в таком случае на помощь приходят заведения города, которые нередко предоставляют молодым приятный бонус в виде скидки 20−30% и тогда чек на человека может встать примерно в 1300 рублей, а для свадьбы это очень демократично!» — делится с нами Роман.

В рамках города сложно выделить отдельные популярные места. Но достаточно много свадеб проходит в «Park Inn by Radisson», The Dance Cafe, ресторане «Шаляпин» и ресторане «Папа Карло».

«Традиции — это что-то глубокое и уютное»

«Раньше я, как и многие, придерживался позиции, что тамада, выкуп и другие обряды изжили себя. Но сейчас понимаю, что традиции — это хорошая штука, это что-то глубокое, уютное, взять тот же танец папы с невестой. Это здорово, я бы со своей дочерью тоже наверняка хотел бы станцевать на её свадьбе».

Многие воспринимают традиции как обязательство — либо так, либо никак. Если клиентам нравятся традиции, но не их исполнение, им предлагают обыграть их в современной интерпретации, в той, которая подойдёт именно им.

А какая свадьба, на ваш взгляд, была бы идеальной? Какие традиции вам нравятся, а от каких вы бы охотней отказались? Предлагаем читателям обсудить, каким должно быть самое главное торжество в нашей жизни.