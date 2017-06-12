Предлагаем читателям узнать, какими впечатлениями о Дне города кемеровчане делились в соцсетях.
Горожан удивил яркий Парад Дружбы народов.
И выступление мэра Ильи Середюка.
Разве могут оставить кого-то равнодушными ростовые куклы-милашки?
Кемеровчанам понравилось мастерство от центра военной подготовки «Витязь».
А вечером горожане, несмотря на дождь и прохладу, плавно стекались на праздничный концерт. Там им подарили хорошее настроение «Город 312», экс-солист группы «Земляне» Сергей Скачков и кемеровская группа «Семь пятниц».
Завершил праздник грандиозный фейерверк.
А что на Дне России и Дне города больше всего понравилось вам?
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