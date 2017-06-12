Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Новосибирске митинг против коррупции собрал тысячи человек

Что впечатлило кемеровчан на День города и День России

Сегодня 07:10
496
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Инстаграм

Предлагаем читателям узнать, какими впечатлениями о Дне города кемеровчане делились в соцсетях.

Горожан удивил яркий Парад Дружбы народов.

И выступление мэра Ильи Середюка.

Разве могут оставить кого-то равнодушными ростовые куклы-милашки?

Кемеровчанам понравилось мастерство от центра военной подготовки «Витязь».

А вечером горожане, несмотря на дождь и прохладу, плавно стекались на праздничный концерт. Там им подарили хорошее настроение «Город 312», экс-солист группы «Земляне» Сергей Скачков и кемеровская группа «Семь пятниц».

Завершил праздник грандиозный фейерверк.

А что на Дне России и Дне города больше всего понравилось вам?

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ