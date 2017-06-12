Предлагаем читателям узнать, какими впечатлениями о Дне города кемеровчане делились в соцсетях.

Горожан удивил яркий Парад Дружбы народов.

Публикация от Дом актера Кузбасс (@domakterakuzbass) Июн 12 2017 в 6:30 PDT

Публикация от Анна (@aeserafimovich) Июн 12 2017 в 3:50 PDT

И выступление мэра Ильи Середюка.

Публикация от ведущий Дмитрий Козачинский (@dmitry_kozachinskiy) Июн 12 2017 в 5:12 PDT

Разве могут оставить кого-то равнодушными ростовые куклы-милашки?

Публикация от Аня Пешкова (@peshkovaanya) Июн 12 2017 в 4:51 PDT

Кемеровчанам понравилось мастерство от центра военной подготовки «Витязь».

Публикация от Alexandra Silina (@polaroid_duels) Июн 12 2017 в 8:11 PDT

Публикация от Alexandra Silina (@polaroid_duels) Июн 12 2017 в 8:12 PDT

А вечером горожане, несмотря на дождь и прохладу, плавно стекались на праздничный концерт. Там им подарили хорошее настроение «Город 312», экс-солист группы «Земляне» Сергей Скачков и кемеровская группа «Семь пятниц».

Публикация от Дмитрий Старов (@starov_dv) Июн 12 2017 в 5:43 PDT

Публикация от Angelina Sergeevna (@angiser08) Июн 12 2017 в 8:57 PDT

Завершил праздник грандиозный фейерверк.

Публикация от Ирина Ковальчук (@irinka_mandarinka_1402) Июн 12 2017 в 8:40 PDT

А что на Дне России и Дне города больше всего понравилось вам?