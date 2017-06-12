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В Новосибирске митинг против коррупции собрал тысячи человек

Каким был праздничный фейерверк на День города

Сегодня 07:20
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Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Инстаграм

В честь Дня города кемеровчан накануне ждал грандиозный фейерверк.

Залпы грянули в 22.30. Многие кемеровчане сняли яркие огоньки на фото и видео и выложили в «Инстаграм». Предлагаем посмотреть.

Публикация от @dark_wolf213

Публикация от (@koshenka_n)

Ранее ВашГород.ру писал, что ещё удивило кемеровчан на День России и День города.

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