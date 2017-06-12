Каким был праздничный фейерверк на День города
Сегодня 07:20
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В честь Дня города кемеровчан накануне ждал грандиозный фейерверк.
Залпы грянули в 22.30. Многие кемеровчане сняли яркие огоньки на фото и видео и выложили в «Инстаграм». Предлагаем посмотреть.
Ранее ВашГород.ру писал, что ещё удивило кемеровчан на День России и День города.
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