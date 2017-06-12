В честь Дня города кемеровчан накануне ждал грандиозный фейерверк.

Залпы грянули в 22.30. Многие кемеровчане сняли яркие огоньки на фото и видео и выложили в «Инстаграм». Предлагаем посмотреть.

Публикация от @dark_wolf213 Июн 12 2017 в 8:55 PDT

Публикация от (@koshenka_n) Июн 12 2017 в 8:54 PDT

Публикация от Mikhail Zakharov (@mihail_zaharov) Июн 12 2017 в 8:42 PDT

Ранее ВашГород.ру писал, что ещё удивило кемеровчан на День России и День города.