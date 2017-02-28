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Недвижимость и строительство

Провернуть сделку с недвижимостью станет сложнее и дороже

Сегодня 08:00
945
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Legaltrans.org

Депутаты предложили в обязательном порядке нотариально заверять все сделки с недвижимостью.

Новый законопроект предполагает, что сделка, влекущая возникновение, изменение или прекращение прав на имущество, которые подлежат государственной регистрации, должна быть нотариально удостоверена.

По мнению автора документа Антона Белякова, в тех странах, где сделки с недвижимостью удостоверяют нотариусы, количество судебных споров значительно ниже, чем в странах, где такая система отсутствует. Также член Совета Федерации считает, что простая форма заключения договоров развязывает руки мошенникам.

Однако при всех плюсах оформление сделки увеличится цене. В настоящее время стоимость услуг нотариуса составляет 0,5% от суммы сделки с недвижимостью, но не более 20 тысяч рублей, плюс около 5−8 тысяч рублей — за техническую работу

Теперь законопроект должен выдержать критику общественных обсуждений и пройти первое чтение.

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Комментарии 7
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олег
28 1
как всегда, путинские власти по бандитски подойдут к решению вопроса, т е только возьмут ничего не отдав.
почему бы не уполномочить нотариусов регистрировать право собственности? пять минут- и ты новый собственник, никаких рисков что продавец передумает или помрет пока росреестр регистрирует 2-3 недели твое право собственности. за это стоит заплатить 20 т р, не булку хлеба берешь. но нет, нотариус ТОЛЬКО договор подпишет, сами плетитесь в росреестр, занимайте очередь, ждите 2 недели регистрации. зачем??
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Бусина
9 0
Вот мою соседку, бабушку 79 лет, нотариус и "обул" заверив и оформив у себя сделку с квартирой......нотариус сидит, а бабка осталась " с носом"...еще не известно, когда отсудит квартиру.......
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1
11 0
Да давайте уже и брак заключать у нотариуса за 20000. А развод за 200 000.
'Сосунки' народных денег.
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_
5 0
Не масштабное мышление у сенатора. Надо нотариусов расставить по всем продхозмагазинам и базарам, для заверения сделок, за долю малую.
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Читатель
5 0
Интересно, за психическое состояние бабулек на момент подписания договора нотариус отвечает? А то родственники бывает отсуживают квартиру назад, мотивируя тем, что бабулька полоумная была. Или в отношении не включенных в приватизацию детей? Если ребенок вырос, в течение 10 лет начал оспаривать продажу квартиры? Если за это можно спросить с нотариуса, тогда да, это стоит своих денег. Если он не отвечает за это, тогда пусть нотариальное лобби умерит свои аппетиты.
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Житель
4 0
Интересно, за психическое состояние бабулек на момент подписания договора нотариус отвечает? А то родственники бывает отсуживают квартиру назад, мотивируя тем, что бабулька полоумная была. Или в отношении не включенных в приватизацию детей? Если ребенок вырос, в течение 10 лет начал оспаривать продажу квартиры? Если за это можно спросить с нотариуса, тогда да, это стоит своих денег. Если он не отвечает за это, тогда пусть нотариальное лобби умерит свои аппетиты.
Да ни за что нотариус не отвечает. Если уж при явном мошенничестве самого нотариуса ой как не просто что то получить назад. Все это исключительно для пополнения бюджета. Потом ещё и ставку поднимут с 0,5% до более серьёзных сумм. А сейчас об этом депутаты подумали потому, что кадастровую стоимость подняли, а ниже её ни один нотариус сделку не оформит. Не забываем что при этом и вырастет нплогоблагаемая база, если квартира была в собственности менее 3-5 лет (в зависимости от ситуации). А это уже 13% от стоимости продажи.
Очередной отъем денег у населения.
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z
0 0
А когда депутасов на наличие интеллекта будут проверять?
Переключение "операций" на нотариусов - это "удар" по риэлторскому бизнесу. После принятия этого закона, куда деваться риэлторам?
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