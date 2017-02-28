Депутаты предложили в обязательном порядке нотариально заверять все сделки с недвижимостью.
Новый законопроект предполагает, что сделка, влекущая возникновение, изменение или прекращение прав на имущество, которые подлежат государственной регистрации, должна быть нотариально удостоверена.
По мнению автора документа Антона Белякова, в тех странах, где сделки с недвижимостью удостоверяют нотариусы, количество судебных споров значительно ниже, чем в странах, где такая система отсутствует. Также член Совета Федерации считает, что простая форма заключения договоров развязывает руки мошенникам.
Однако при всех плюсах оформление сделки увеличится цене. В настоящее время стоимость услуг нотариуса составляет 0,5% от суммы сделки с недвижимостью, но не более 20 тысяч рублей, плюс около 5−8 тысяч рублей — за техническую работу
Теперь законопроект должен выдержать критику общественных обсуждений и пройти первое чтение.
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почему бы не уполномочить нотариусов регистрировать право собственности? пять минут- и ты новый собственник, никаких рисков что продавец передумает или помрет пока росреестр регистрирует 2-3 недели твое право собственности. за это стоит заплатить 20 т р, не булку хлеба берешь. но нет, нотариус ТОЛЬКО договор подпишет, сами плетитесь в росреестр, занимайте очередь, ждите 2 недели регистрации. зачем??
'Сосунки' народных денег.
Очередной отъем денег у населения.
Переключение "операций" на нотариусов - это "удар" по риэлторскому бизнесу. После принятия этого закона, куда деваться риэлторам?