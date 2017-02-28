Депутаты предложили в обязательном порядке нотариально заверять все сделки с недвижимостью.

Новый законопроект предполагает, что сделка, влекущая возникновение, изменение или прекращение прав на имущество, которые подлежат государственной регистрации, должна быть нотариально удостоверена.

По мнению автора документа Антона Белякова, в тех странах, где сделки с недвижимостью удостоверяют нотариусы, количество судебных споров значительно ниже, чем в странах, где такая система отсутствует. Также член Совета Федерации считает, что простая форма заключения договоров развязывает руки мошенникам.

Однако при всех плюсах оформление сделки увеличится цене. В настоящее время стоимость услуг нотариуса составляет 0,5% от суммы сделки с недвижимостью, но не более 20 тысяч рублей, плюс около 5−8 тысяч рублей — за техническую работу

Теперь законопроект должен выдержать критику общественных обсуждений и пройти первое чтение.