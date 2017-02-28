Накануне в Туле солист группы «Любэ» Николай Расторгуев попал в больницу с сердечным приступом.

Музыканты должны были выступить в честь Дня России. Любимый коллектив ждали около 15 000 человек, когда им объявили о плохом самочувствии Николая Расторгуева.

В итоге концерт отыграли без Николая: помогли местные музыканты.

По словам концертного директора певца, 60-летний Расторгуев «в стабильном состоянии». Подробности пообещали рассказать позже, пишет «Комсомольская правда».

Проблемы со здоровьем у Николая Расторгуева появились ещё в 2007 году. Ему диагностировали почечную недостаточность в запущенной стадии. Через два года певцу сделали операцию по пересадке донорского органа.

Добавим, группа «Любэ» считается одной из любимых у президента Владимира Путина.