Накануне в Туле солист группы «Любэ» Николай Расторгуев попал в больницу с сердечным приступом.
Музыканты должны были выступить в честь Дня России. Любимый коллектив ждали около 15 000 человек, когда им объявили о плохом самочувствии Николая Расторгуева.
"Случилось несчастье: у #Расторгуев'а — сердечный приступ, он направлен в больницу".#Любэ #Тула #яРоссия pic.twitter.com/c6ct1Bq69c— Дмитрий Литвинов (@litvinov_d) 12 июня 2017 г.
В итоге концерт отыграли без Николая: помогли местные музыканты.
По словам концертного директора певца, 60-летний Расторгуев «в стабильном состоянии». Подробности пообещали рассказать позже, пишет «Комсомольская правда».
Проблемы со здоровьем у Николая Расторгуева появились ещё в 2007 году. Ему диагностировали почечную недостаточность в запущенной стадии. Через два года певцу сделали операцию по пересадке донорского органа.
Добавим, группа «Любэ» считается одной из любимых у президента Владимира Путина.
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Центральные издания:
- группа ... играла без лидера
- сердечный приступ у...
- ... госпитализирован в Туле.
Наша желитзна:
- ..... Путин .......
Центральные издания:
- группа ... играла без лидера
- сердечный приступ у...
- ... госпитализирован в Туле.
Наша желитзна:
- ..... Путин .......
Отсюда своеобразные заголовки - как будто читаешь новости на сайте для взрослых. Количество кликов, количество комментариев напрямую зависит от своеобразности подачи.
Не думаю, что тутошные журналисты такие уж желтые,
скорее забавные.
Путин батяня, батяня Адольф,
За нами Роммель, Манштейн и Фон Бок.
а ведь он на пмж в ненависную Германию укатил. сюда приезжает срубить бабла.
педпочитает любить Россию из далека.