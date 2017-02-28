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Солиста любимой группы Путина увезли с сердечным приступом

Сегодня 09:24
1300
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Kobrincity.by

Накануне в Туле солист группы «Любэ» Николай Расторгуев попал в больницу с сердечным приступом.

Музыканты должны были выступить в честь Дня России. Любимый коллектив ждали около 15 000 человек, когда им объявили о плохом самочувствии Николая Расторгуева.

В итоге концерт отыграли без Николая: помогли местные музыканты.

По словам концертного директора певца, 60-летний Расторгуев «в стабильном состоянии». Подробности пообещали рассказать позже, пишет «Комсомольская правда».

Проблемы со здоровьем у Николая Расторгуева появились ещё в 2007 году. Ему диагностировали почечную недостаточность в запущенной стадии. Через два года певцу сделали операцию по пересадке донорского органа.

Добавим, группа «Любэ» считается одной из любимых у президента Владимира Путина.

Комментарии 5
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Галинка
9 0
Интересно читать статьи разных изданий по одному и тому же информационному поводу
Центральные издания:
- группа ... играла без лидера
- сердечный приступ у...
- ... госпитализирован в Туле.
Наша желитзна:
- ..... Путин .......
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объясняю, Галка
3 1
Интересно читать статьи разных изданий по одному и тому же информационному поводу
Центральные издания:
- группа ... играла без лидера
- сердечный приступ у...
- ... госпитализирован в Туле.
Наша желитзна:
- ..... Путин .......
у ВГ оплата труда завязана на системе "количественных комментариях".
Отсюда своеобразные заголовки - как будто читаешь новости на сайте для взрослых. Количество кликов, количество комментариев напрямую зависит от своеобразности подачи.
Не думаю, что тутошные журналисты такие уж желтые,
скорее забавные.
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дворник
3 1
Та да, и уже не поет:
Путин батяня, батяня Адольф,
За нами Роммель, Манштейн и Фон Бок.

а ведь он на пмж в ненависную Германию укатил. сюда приезжает срубить бабла.
педпочитает любить Россию из далека.
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КоляYeti 13293
0 0
Чем же тот "любимец богов", депутат, почечки в прошлом подсадил? А нонешняя болчка, не от обездвижения в тёплом, денежном кресле? Раньше хучь во френче, перетянутый портупеей по сцене расхаживал...
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