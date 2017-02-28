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Жители двух районов Кемерова остались без горячей воды

Сегодня 09:31
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ekburg.tv

В двух районах Кемерова отключили горячую воду.

С 13 июня её прекратили подавать потребителям Заводского и Центрального районов (до реки Искитимка и квартала 7 Б). Планируется, что горячая вода вернётся в квартиры кемеровчан 26 июня.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, следующими в очереди по отключению горячего водоснабжения станут жители Кировского района.

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